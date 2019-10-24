Греческие СМИ сообщают, что доверие к Элладской Церкви среди греков снизилось с 80% до 36%…

23 октября 2019 года греческое издание «Orthodoxos Typos» опубликовало данные о падении уровня доверия общества к Элладской Православной Церкви и проанализировало причины этого явления, сообщает СПЖ.

Авторы публикации цитируют слова греческого православного журналиста Георгия Папатанассопулоса, который подчёркивает, что «Церковь Греции утратила свой правильный, жизненный и спасительный характер». По его словам, социальная роль Церкви «отошла на второй план».

Издание соглашается со словами журналиста и иллюстрирует их данными о значительном падении доверия греков к Элладской Церкви: «Наша Церковь вместе с армией в прошлом стала главной опорой греческого общества. Церковь получила более 80% доверия греческих граждан в этом отношении. К сожалению, сегодня доверие упало до 36%, что означает, что каждый третий грек не доверяет Церкви! Если это не национальная трагедия для будущего, то что это?», — пишет издание.

Среди причин такого стремительного падения авторитета авторы называют признание Элладской Церковью нового самоназвания Македонии как Северной Македонии, а также «использование Константинополем Элладской Церкви в „украинском вопросе“». Эти два вопроса оттолкнули от греческого священноначалия очень многих, указывают греческие журналисты.

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