|Сводка новостей от 24 октября 2019
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Встреча митрополита Волоколамского Илариона с госсекретарём США не состоялась
Примирить Москву и Фанар «человекам невозможно»
Делегация Фанара прибыла в Белград
Элладская Православная Церковь теряет доверие греков
Немецкая оппозиция потребовала отменить санкции против России
Этот день в Русской истории
Владимир Легойда принял участие во всероссийской конференции «Профилактика религиозного экстремизма» в Орле
Международный съезд регентов и певчих открылся в московском Зале церковных соборов храма Христа Спасителя
Израильские археологи нашли древний храм, посвященный неизвестному мученику