Святейший Патриарх Кирилл посетит Ростовскую епархию 26−27 октября 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Первосвятительский визит в Ростовскую епархию, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. 26 октября Святейший Владыка совершит всенощное бдение в Иверском женском монастыре г. Ростова-на-Дону. 27 октября Предстоятель Русской Православной Церкви совершит чин великого освящения собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону и возглавит служение Божественной литургии в новоосвященном храме. По окончании богослужения запланирована встреча Святейшего Патриарха Кирилла с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В. Устиновым и губернатором Ростовской области В. Голубевым. Русская линия





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