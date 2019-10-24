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Сводка новостей от 24 октября 2019

Святейший Патриарх Кирилл посетит Ростовскую епархию

26−27 октября 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Первосвятительский визит в Ростовскую епархию, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

26 октября Святейший Владыка совершит всенощное бдение в Иверском женском монастыре г. Ростова-на-Дону.

27 октября Предстоятель Русской Православной Церкви совершит чин великого освящения собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону и возглавит служение Божественной литургии в новоосвященном храме.

По окончании богослужения запланирована встреча Святейшего Патриарха Кирилла с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В. Устиновым и губернатором Ростовской области В. Голубевым.

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