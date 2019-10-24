Поездка председателя ОВЦС МП митрополита Волоколамского Илариона в США была ознаменована встречей, которая была совершенно не запланирована. Представитель Русской Православной Церкви встретился с главой Американской архиепископии Константинопольского Патриархата митрополитом Элпидофором, который совсем недавно принимал у себя главу украинских раскольников Епифания Думенко, сообщает РИА Новости.

Об обстоятельствах состоявшихся переговоров журналистам рассказал сам митрополит Иларион, который отметил, что «не был инициатором этой встречи». «Она состоялась в резиденции Антиохийского архиепископа Америки Иосифа, который любезно пригласил нас обоих на обед. Этому предшествовала посредническая инициатива одного доброго православного христианина — в прошлом канцлера Антиохийской Архиепископии — Чарльза Аджалата, который является организатором моего нынешнего визита в США», — сообщил владыка.

Председатель ОВЦС отметил, что знаком с митрополитом Элпидофором 25 лет и состоявшийся обмен мнениями по ситуации в православном мире был полезным. «Мы познакомились в Финляндии на православно-лютеранском диалоге, в котором оба участвовали. Он тогда был диаконом, я иеромонахом. С тех пор „много воды утекло“. Много было и радостных, и печальных событий в наших отношениях и в отношениях между нашими Церквами. Радостным для меня событием было участие, по его приглашению, в его архиерейской хиротонии. Ну, а печальные события связаны с легализацией украинского раскола, предпринятой Патриархом Варфоломеем. Эти события хорошо известны».

Говоря о состоявшихся переговорах, владыка Иларион отметил, что «мы имели возможность — впервые после решения Константинопольского синода о „даровании автокефалии Украине“ и последовавшего за этим решения нашего Синода о прекращении общения с Константинополем — обменяться мнениями о том, что произошло. И о том, что можно было бы сделать в данной ситуации».

На вопрос о том, что же можно сделать, митрополит Иларион ответил: «Мы молимся о сохранении единства Православной Церкви. И надеемся на то, что возникшее разделение будет преодолено».

То есть никаких точек соприкосновения в ходе беседы представители Русской и Константинопольской Церквей обнаружить не смогли, и никакая церковная дипломатия в данном случае не сможет решить возникшие разногласия. Поэтому верующим остаётся только молиться. Это, по сути, сказал митрополит Иларион.

Далее последовало ещё более откровенное признание главы дипломатии Русской Православной Церкви. На вопрос о том, каким образом можно было бы примирить Москву и Фанар, владыка заявил:

«Я бы ответил словами Спасителя: „Человекам это невозможно. Богу же всё возможно“. Святой Дух неоднократно в истории Церкви наставлял её служителей на правильные решения. Верю, что и в наше время это возможно».

Русская линия