Русская линия
Сводка новостей от 4 октября 2019

США поблагодарили Черногорию за антироссийскую политику
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с премьер-министром Черногории Душко Марковичем…

Майк ПомпеоЧерногория ещё совсем недавно считалась дружественной России страной. Однако, сейчас это далеко не так, и её лидеры стремятся угодить США, проводя откровенно антироссийскую политику. Причём в Вашингтоне вполне довольны их стараниями.

Так, госсекретарь США Майкл Помпео похвалил власти Черногории за их отчётливо антироссийские высказывания и действия. В связи с этим он особо выделил прямое сотрудничество Вашингтона и Подгорицы в разработке программного обеспечения. Улучшения, достигнутые в этой области, «защищают миллиарды устройств во всем мире от новейших вредоносных российских программ», подчеркнул госсекретарь США после встречи с премьер-министром Черногории Душко Марковичем в пятницу, 4 октября, сообщает «Немецкая волна».

Кроме того, Помпео одобрительно отозвался о том, что Черногория в значительной степени прекратила связи с Россией и вступила в НАТО в 2017 году.

Не мог обойти стороной глава американской дипломатии и то, что Подгорица и Вашингтон считают Москву причастной к попытке государственного переворота в Черногории в 2016 году.

Что же касается самой Черногории и её отношений с Россией, то нельзя не вспомнить в данном случае слов Императора Александра III, которые он говорил своему сыну Николаю в отношении славянских и балканских союзников России:

«Во всём свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас!»

Именно это мы сейчас и наблюдаем со стороны Черногории.

Русская линия

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