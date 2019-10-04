По мнению лидера украинских униатов, на войне может устать только тот, кто «думает о своей шкуре»…

Глава УГКЦ Станислав Шевчук продолжает делать скандальные заявления, направленные на продолжение войны на востоке Украины. Так в своей проповеди после одного из богослужений Шевчук заявил, что сегодня многие на Украине устали от военных действий на Донбассе, но истинные патриоты и христиане не могут от этого устать.

«Чувствует усталость тот, кто защищает не народ, не Украину, а зону собственного комфорта. Во время войны тот, кто хочет спасти свою шкуру, постоянно чувствует угрозу в отношении себя. Он, спасая собственную жизнь, устаёт. Ибо не имеет в себе источника комфорта, жизни, благополучия», — приводит слова главы УГКЦ официальный сайт униатов.

«Когда мы сегодня общаемся с теми, кто воюет на фронте, с волонтерами, которые отдают своё время, свою энергию, чтобы помочь другому, мы увидим странную вещь: эти люди не устали. Наоборот. Они вроде бы объясняют нам, что может одержать победу тот, кто способен отдать всё. Поэтому крест является знаком христианской победы. Невозможно победить зло, победить грех, неправду, если ты не способен пожертвовать собственным благополучием, собственной зоной комфорта и отдать свою жизнь за истинную свободу, за добро другого человека», — заявил Шевчук.

Для того, чтобы побороть свою усталость от военных действий на Донбассе глава униатов призвал верующих прийти в храм и поклониться Кресту Христову.

Русская линия