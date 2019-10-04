Русская линия
Сводка новостей от 4 октября 2019

В Туле почтили память Павла Малицкого
На могиле наставника священномученика Илариона (Троицкого) было установлено новое надгробие…

Новое надгробие на могиле Павла Малицкого3 октября 2019 года на Всехсвятском кладбище Тулы состоялась панихида на могиле Павла Ивановича Малицкого (1851−1919), преподавателя Тульской Духовной семинарии, историка Церкви, богослова, краеведа, публициста, наставника священномученика Илариона (Троицкого), сообщает Православие.Ru.

Панихиду возглавил ректор Тульской Духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев). В слове перед началом панихиды о. ректор отметил, что «молитвенная память о почивших наставниках и преподавателях — это не только священный долг, это духовная пища, питаясь которой, мы можем духовно возрастать, руководствуясь тем примером, который оставили эти замечательные люди».

К юбилею могилу П. И. Малицкого украсило новое надгробие, ставшее свидетельством благодарной памяти потомков. Гранитный памятник, выполненный в виде раскрытой «Книги Жизни», увенчанной крестом, напоминает об исповеднической кончине П. Малицкого. На надгробной плите — две символические «книги», указывающие на его главные труды, «Руководство по истории Русской Церкви» и «Приходы и церкви Тульской епархии».

По окончании панихиды ее участникам была предложена поминальная трапеза.

После в Крестовой палате колокольни Всехсвятского собора состоялся круглый стол по теме: «Имена и места памяти: проблемы сохранения и восстановления», в котором приняли участие священники, представители Тульской семинарии, Государственного архива Тульской области, Тульского отделения Российского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», Тульского историко-архитектурного музея, Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», опытные краеведы и генеалоги. Собравшимся были представлены книги и предметы, принадлежавшие П. И. Малицкому, показана его семинарская фотография 1911 года с трогательной надписью семинариста-владельца снимка: «Любимец класса — Павел Иванович Малицкий».

Почтив память знаменитого земляка, участники собрания обсудили проблемы мемориализации памятных мест и приняли решение о необходимости координации усилий, направленных на их сохранение и восстановление.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

«Украинский вопрос» не включен в повестку дня Собора Элладской Православной Церкви
Священный Синод Элладской Церкви выпустил пресс-релиз о предстоящем в октябре 2019 года Архиерейском Соборе...

Глава УГКЦ Станислав Шевчук заявил, что не устал от войны на Донбассе
По мнению лидера украинских униатов, на войне может устать только тот, кто «думает о своей шкуре»...

Заявлять, что содомия — это грех, в Европе теперь не безопасно
Во Франции на католического священника подали в суд за то, что он напомнил о порочности половых извращений...

США поблагодарили Черногорию за антироссийскую политику
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с премьер-министром Черногории Душко Марковичем...

В Туле почтили память Павла Малицкого
На могиле наставника священномученика Илариона (Троицкого) было установлено новое надгробие...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем жертв расстрела Верховного Совета России...

Вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Кирилла «Духовная сила Русского Севера»

Вышел в свет второй номер журнала «Вопросы теологии»

РПЦ планирует восстановить разрушенный во Вторую мировую войну храм в столице Филиппин

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика