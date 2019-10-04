3 октября 2019 года на Всехсвятском кладбище Тулы состоялась панихида на могиле Павла Ивановича Малицкого (1851−1919), преподавателя Тульской Духовной семинарии, историка Церкви, богослова, краеведа, публициста, наставника священномученика Илариона (Троицкого), сообщает Православие.Ru.

Панихиду возглавил ректор Тульской Духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев). В слове перед началом панихиды о. ректор отметил, что «молитвенная память о почивших наставниках и преподавателях — это не только священный долг, это духовная пища, питаясь которой, мы можем духовно возрастать, руководствуясь тем примером, который оставили эти замечательные люди».

К юбилею могилу П. И. Малицкого украсило новое надгробие, ставшее свидетельством благодарной памяти потомков. Гранитный памятник, выполненный в виде раскрытой «Книги Жизни», увенчанной крестом, напоминает об исповеднической кончине П. Малицкого. На надгробной плите — две символические «книги», указывающие на его главные труды, «Руководство по истории Русской Церкви» и «Приходы и церкви Тульской епархии».

По окончании панихиды ее участникам была предложена поминальная трапеза.

После в Крестовой палате колокольни Всехсвятского собора состоялся круглый стол по теме: «Имена и места памяти: проблемы сохранения и восстановления», в котором приняли участие священники, представители Тульской семинарии, Государственного архива Тульской области, Тульского отделения Российского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», Тульского историко-архитектурного музея, Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», опытные краеведы и генеалоги. Собравшимся были представлены книги и предметы, принадлежавшие П. И. Малицкому, показана его семинарская фотография 1911 года с трогательной надписью семинариста-владельца снимка: «Любимец класса — Павел Иванович Малицкий».

Почтив память знаменитого земляка, участники собрания обсудили проблемы мемориализации памятных мест и приняли решение о необходимости координации усилий, направленных на их сохранение и восстановление.

Русская линия