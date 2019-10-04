Священный Синод Элладской Церкви выпустил пресс-релиз о предстоящем в октябре 2019 года Архиерейском Соборе…

Опубликован пресс-релиз предстоящего Архиерейского Собора Элладской Православной Церкви, в котором рассмотрение «украинского вопроса» не внесено в повестку дня, сообщает СПЖ со ссылкой на «Ромфея».

В частности, в документе сказано, что 8 октября, с 6:30 до 8:30, будет совершена Божественная Литургия, а в 9:00 — откроется первое Заседание Архиерейского Собора Элладской Церкви.

После этого будут заслушаны доклады Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима, а также Синодальных комитетов. После перерыва будут созданы новые Синодальные комитеты на 2020−2023 годы.

На следующий день, 9 октября, будут зачитаны доклады некоторых участников Собора о современных проблемах, которые волнуют Церковь и греческий народ. Речь пойдет о безработице среди молодежи, гражданских браках, проблемах биоэтики.

В четверг, 10 октября, будут зачитаны материалы предыдущей сессии, а митрополит Яннинский Максим выступит с докладом на тему: «Последствия цифровых технологий и техники в роли и миссии Церкви». После этого будет заслушан доклад митрополита Месогеи и Лавриотики Николая на тему «Вызовы искусственного интеллекта».

В пятницу, 11 октября, Архиерейский Собор выберет трёх митрополитом для пустующих кафедр Элладской Церкви, а также викарных епископов.

Кроме того, в пресс-релизе не сообщается о том, будет ли включен «украинский вопрос» в повестку дня февральского Синода Элладской Церкви. Вместе с тем, стоит отметить, что ранее в СМИ звучали заявления, что Архиепископ Афинский Иероним не желает включать этот непростой вопрос в повестку дня октябрьского Собора, поскольку на нём главной темой будет избрание трёх митрополитов.

Таким образом, «украинский вопрос» может быть рассмотрен либо на следующем Собора в феврале 2020 года, либо на внеочередной Соборе, который может собрать Предстоятель Элладской Православной Церкви.

Русская линия