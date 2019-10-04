Русская линия
Сводка новостей от 4 октября 2019

Вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Кирилла «Духовная сила Русского Севера»

В Издательстве Московской Патриархии вышла в свет книга Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Духовная сила Русского Севера».

«Первыми, кто приходил в эти отдаленные места, были иноки. Они жили в условиях тяжелейшего климата, суровой зимы, без всяких способов и средств обеспечить себе более или менее безопасное существование. Подвиг святых первопроходцев не может и не должен исчезнуть из благодарной памяти последующих поколений», — отмечается в первой главе новой книги Предстоятеля Русской Православной Церкви.

При издании использованы фотографии Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

Более подробная информация о книге и ее содержание размещены на сайте издательства, передает Патриархия.ru.

Русская линия

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Вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Кирилла «Духовная сила Русского Севера»

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