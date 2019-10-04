|Сводка новостей от 4 октября 2019
|
|
«Украинский вопрос» не включен в повестку дня Собора Элладской Православной Церкви
Глава УГКЦ Станислав Шевчук заявил, что не устал от войны на Донбассе
Заявлять, что содомия — это грех, в Европе теперь не безопасно
США поблагодарили Черногорию за антироссийскую политику
В Туле почтили память Павла Малицкого
Этот день в Русской истории
Вышел в свет второй номер журнала «Вопросы теологии»
РПЦ планирует восстановить разрушенный во Вторую мировую войну храм в столице Филиппин