Во Франции на католического священника подали в суд за то, что он напомнил о прочности половых извращений…

Заявлять, что содомия — это грех, в Европе теперь не безопасно

На католического священника Ги Паже во Франции подали в суд за то, что он напомнил о негативном отношении Церкви к содомии и указал, что это грех. После его слов содомиты обвинили его в «оскорблении и разжигании ненависти на почве сексуальной ориентации», сообщает Седмица.Ru со ссылкой на интернет-ресурс польских католиков «Pch24.pl».

В настоящее время во Франции идут бурные дебаты вокруг проблемы предоставления половым извращенцам «права иметь детей». Парламент уже даже проголосовал относительно проекта закона о допуске метода in vitro для женщин, состоящих в «однополых браках».

В ходе дискуссии на этот счёт принял участие католический священник Ги Паже, который высказал предостережение относительно губительных последствий этой практики для детей, а также напомнил, что содомия является грехом.

На основе нескольких сообщений в Интернете адвокаты, которых наняли французские содомиты из «Mousse» и «Stop Homofobia», решили засудить прелата. При этом их цель заставить замолчать своих оппонентов.

Среди собранных адвокатами «доказательств» — скриншоты сообщений Ги Паже, в которых он пишет о том, что «католики не должны поддерживать и участвовать в „параде гордости“ ЛГБТ, потому что он распространяет культуру, которая противоречит вере и морали».

Издание «Pch24.pl» указывает, что ЛГБТ-сообщество во Франции сейчас уже находится на той стадии, когда оно не говорит о «толерантности», а агрессивного навязывает свои взгляды окружающим. Таким образом, французский священник стал жертвой «новой религии прав человека, во имя которой можно дискриминировать её противников», отмечается на интернет-ресурсе.

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