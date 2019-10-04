Русская линия
Сводка новостей от 4 октября 2019

Вышел в свет второй номер журнала «Вопросы теологии»

В сентябре 2019 года вышел в свет второй номер журнала «Вопросы теологии», передает Патриархия.ru. С содержанием и статьями второго номера, а также со статистикой скачивания статей можно ознакомиться на сайте издания.

Издание задумано как отраслевое научное издание, ориентированное на развитие исследовательских направлений, относящихся к отрасли «Теология» («православная теология», «исламская теология», «иудейская теология»). Журнал призван содействовать теологическим исследованиям в университетах, научно-исследовательских центрах, а также в духовных академиях и иных религиозно-конфессиональных высших учебных заведениях.

Цель издателей журнала «Вопросы теологии» — Санкт-Петербургского государственного университета и Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени равноапостольных Кирилла и Мефодия — продвижение теологии как современной отрасли гуманитарного научного знания, поддержка исследовательской и публикационной активности российских и зарубежных ученых, в том числе представляющих высшие учебные заведения, входящие в Научно-образовательную теологическую ассоциацию (НОТА).

Сопредседателями редакционного совета журнала являются: ректор Общецерковной аспирантуры, президент НОТА митрополит Волоколамский Иларион и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Н.М. Кропачев. В состав редакционного совета и редколлегии входят российские и зарубежные специалисты в сфере христианской теологии, а также богословия иудейской и исламской традиций.

Публикуемые в журнале статьи размещаются в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), статьям присваивается индекс DOI, издание оформлено в соответствии с правилами, необходимыми для последующего его включения в ведущие международные базы данных. Журнал размещается на платформе elibrary, в базе данных EBSCO.

В настоящее время в производстве находится третий номер издания, к передаче в издательство готовится четвертый, идет формирование номеров 2020 года.

Русская линия

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