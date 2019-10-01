На фасаде храма мученицы Татианы при МГУ установлены доски с именами университетских святых. Большинство из них пострадали за Христа в годы большевицких гонений…

Протоиерей Владимир Вигилянский: Мы не можем встретить 25-летие возрождение храма при МГУ без всех наших университетских святых

Имена святых, учившихся и преподававших в Московском госуниверситете, появились 29 сентября на фасаде храма мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщает молодежный интернет-журнал МГУ «Татьянин день».

На трёх мемориальных досках увековечена память 21 человека. «Этому предшествовала большая работа. Ещё десять лет назад этих имён было всего пять, среди которых был Московский митрополит святитель Филарет, освятивший наш храм в 1837 году, — даже была написана икона с этими святыми. Потом мы проверили всех канонизированных в ХХ веке — имели ли они отношение к МГУ. Выяснили, что среди них были и преподаватели, и выпускники, и те, кто в революционные годы оставил учёбу, и те кто был изгнан за веру. Оказалось, что таких много. Эти имена были выбиты на досках», — отметил настоятель храма мученицы Татианы протоиерей Владимир Вигилянский на своей странице в Facebook.

«В Татьянин день 2020 года мы будем праздновать 25-летие возрождения храма. Эта дата для всех нас — служителей и прихожан, да и для всей университетской корпорации — очень важная: мы должны встретить её со всеми нашими университетскими святыми покровителями», — подчеркнул священник.

«Мы ждали в этом году ремонта и покраски фасада храма, чтобы повесить доски на отремонтированную стену, но ремонт перенесли на следующий год. Поэтому было принято решение повесить их сейчас», — сообщил отец Владимир.

25 января 2019 года, после Божественной литургии в день памяти мученицы Татьяны, эти памятные доски освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в присутствии ректора МГУ академика Виктора Садовничего, членов профессорско-преподавательской корпорации, студентов и выпускников университета.

Традиция почитания университетских святых зародилась в храме мученицы Татианы при МГУ одновременно с возрождением общинной жизни в 1995 году. К настоящему времени благодаря усилиям клириков, прихожан и друзей храма собрана информация о двадцати святых, в разные годы учившихся или преподававших в Московском университете.

Они представляют все четыре факультета, действовавшие в начале XX века: историко-филологический, физико-математический (в том числе естественное отделение), юридический и медицинский.

Все двадцать человек принадлежат к Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской. Из них двое — в архиерейском достоинстве (священномученики Вассиан (Пятницкий) и Петр (Зверев)), четверо — в монашеском чине (преподобномученики Владимир (Пищулин), Серафим (Тьевар), Феодор (Богоявленский), преподобноисповедник Никон (Беляев) Оптинский)), десять — из белого духовенства (священномученики Илия Громогласов, Вячеслав Занков, Сергий Мечев, Борис Назаров, Александр Орлов, Владимир Алексеевич Смирнов, Владимир Константинович Смирнов, Илия Четверухин, Владимир Амбарцумов, Петр Петриков) и четверо — миряне (мученики Михаил Новоселов, Иоанн Попов, Леонид Сальков и Димитрий Спиридонов).

По меньшей мере, десять из них окончили Московский университет, один — преподавал в нём, один и окончил, и преподавал, остальные учились в разное время.

Четверо человек пострадали в конце 1920-х — начале 1930-х годов, тринадцать — в период «Большого террора» (1937−1938), ещё трое приняли мученическую кончину в начале 1940-х годов. Среди университетских святых есть люди, принадлежавшие к разным позициям внутри Русской Церкви 1920−1930-х годов: сторонники заместителя Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), «непоминающие» и последователи митрополита Иосифа (Петровых).

Кроме того, на приходе почитается память святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского, который был почётным членом Московского университета с 1828 года и освящал университетскую церковь в 1837 году. Ему посвящен нижний храм, его имя также есть на одной из мемориальных досок.

Сбор информации о святых и подвижниках благочестия Московского университета продолжается.

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