Чтобы удержать хотя бы часть приходов Русского Экзархата в Европе, Фанар пообещал им «особое викариатство» в составе своей епархии во Франции…

Митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), который был назначен Патриархом Константинопольским Варфоломеем главой распущенного Фанаром Русского Экзархата, всеми силами пытается привлечь хотя бы часть приходов этой структуры, чтобы они не ушли в состав Русской или какой-либо другой Поместной Церкви.

Здесь, похоже, начали понимать, что перегнули палку, когда потребовали от русских приходов, имевших ранее права широкой автономии, забыть об этом и перейти в подчинение греческим епархиям Константинопольского Патриархата в Западной Европе. В итоге Фанар добился лишь того, что большинство русских приходов решили уйти в Московский Патриархат, а оставшиеся оказались в полной растерянности.

Чтобы хоть как-то смягчить ситуацию, но в то же время не признавать своих ошибок, митрополит Галльский Эммануил пообещал, что приходы Русского Экзархата во Франции получат отдельное викариатство в составе Галльской митрополии, которое будет обладать широкими автономными правами, сообщает СПЖ со ссылкой на французский сайт «Оrthodoxie».

В частности сообщается, что митрополит Галльский Эммануил разослал по электронной почте циркуляр, которым пригласил на собрание священников и мирян «подтвердивших свою приверженность Вселенскому патриархату и/или отказ присоединиться к Московскому патриархату».

Собрание должно «продвинуться в создании особого викариата в митрополии Франции после отмены статуса экзархата Архиепископии Православных Церквей русской традиции в Западной Европе».

В соответствии с циркуляром собрание духовенства и мирян должно состояться в субботу, 5 октября, в 10 часов утра в греческом православном соборе Святого Стефана в Париже.

В тексте также сказано, что митрополит Эммануил заверил членов бывшего экзархата в своем твердом желании работать для того, чтобы сохранить традиции Архиепископии при создании викариата.

Для самого митрополита Эммануила эта встреча даст возможность «ответить на все законные вопросы сегодняшнего дня, чтобы заложить прочные основы будущего викариата».

Сколько клириков и приходов из состава бывшего Русского Экзархата в Западной Европе согласятся променять Архиепископию на викариат в составе Галльский митрополии Константинопольского Патриархата, станет известно в ближайшие дни.

Русская линия