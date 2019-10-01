Патриарх Сербский Ириней заявил, что и дальше будет поддерживать Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и молиться о действительном исцелении раскола в Украине. Об этом глава Сербской Православной Церкви сказал в интервью издания «Политика», сообщает СПЖ.

По словам Святейшего Патриарха, та «забота и ответственность, которые наша Церковь несёт за единство Православной Церкви, её соборность и верность Святому Преданию и канонам, обязали нас стремиться к тому, чтобы главные действующие лица однозначно понимали, что их деятельность не только наносит вред Церкви на Украине, но и серьёзно угрожает единству Православной Церкви».

Он отметил, что неоднократно обращался в связи с этим к Константинопольскому Патриарху Варфоломею, как устно, так и письменно. При этом он подчеркнул, что позицию Сербской Церкви определила не «славянская близость к Русской Церкви», «не какие-либо политические или схожие интересы, а исключительно церковные, преданные и канонические взгляды на возникшую проблему», и «если бы какая-то другая Поместная Церковь, Русская или другая, делала что-то подобное, мы бы действовали точно так же».

Его Святейшество указал, что настаивает «на глубочайшей благодарности Матери-Церкви и Святейшему престолу Константинопольских Патриархов» и вместе с самыми образованными епископами разделяет любовь к греческому народу, Церкви и культуре, «но ни для меня, ни для них эта любовь не даёт права, как это делают некоторые греческие богословы и иерархи, не указывать на действия, которые являются неканоническими и неприемлемыми. От этого мы не откажемся».

В этой связи Патриарх Ириней подчеркнул, что его поддержка Предстоятеля Украинской Православной Церкви останется неизменной. «В украинских СМИ сообщалось, что правительство объявило меня нежеланным человеком. Для них я якобы персона нон грата. Я не знаю, правдива ли эта новость. Я не получил ничего официального, но это не уменьшит моей поддержки Митрополита Онуфрия и благочестивых украинцев, равно как и моё желание и молитвы о том, чтобы раскол на Украине действительно исцелился. То, как Фанар и киевские власти делают это, поощряя неправославные силы, только усугубляет раскол», — сказал Предстоятель Сербской Православной Церкви.

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