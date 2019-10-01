Суд Санкт-Петербурга закрыл уголовное дело против священника, которого обвиняли в том, что он якобы не должным образом лечил свою приёмную дочь от СПИДа…

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга спустя год слушаний прекратил уголовное дело за истечением срока давности в отношении священника Георгия Сычева и его супруги Елены, обвинявшихся Следственным комитетом в том, что они якобы не занимались должным лечением своей дочери от ВИЧ, в результате чего она умерла, сообщает газета «Коммерсантъ».

Уголовное дело против священника и его матушки, решившихся на подвиг удочерения 4-летней больной СПИДом Наташи из детского дома, было возбуждено в августе 2016 года по доносу активистов движения «Пациентский контроль», которым показалось, что семья православного священника неправильно лечила свою дочь от неизлечимого заболевания.

Поначалу в правоохранительных органах городской прокуратуры сочли этот донос нелепостью, и после дознания было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Однако, позднее это решение отменили в прокуратуре, а следственное управление ГСУ СКР начало доследственную проверку, сообщает РАПСИ.

В результате в отношении протоиерея Георгия Сычева и его жены в 2017 году было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности (ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 125 УК РФ). Его «расследование» почти год вёл Следственный комитет России по Санкт-Петербургу.

Как следует из материалов дела, в 2011 году Сычевы удочерили 4-летнюю девочку, которой в 2007 году был поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция», и которая «регулярно проходила медицинское обследование и осматривалась врачами СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (центр СПИД).

«В марте 2013 года у неё были выявлены показания для назначения антиретровирусной терапии (АРВТ). Обвиняемые были проконсультированы о необходимости начала лечения, но не являлись в центр СПИД с приемной дочерью и не приводили её на обследование», — сказали в ГСУ.

Через год, в 2014 году врачи отметили прогрессирование заболевания. Тогда отец Георгий согласился на проведение АРВТ в стационаре. Но, как отмечал он сам, терапия не принесла результатов, и родители забрали девочку домой.

В мае 2015 году девочка была госпитализирована в детскую больницу с пневмонией, где она пробыла целый месяц. Затем родители забрали ребёнка домой, отказавшись от «непрерывного ежедневного лечения, которое должно было продолжаться в течение всей её жизни». Через год девочка попала в реанимацию, а ещё через год, в августе 2017 года умерла.

Следователи считают, что «летальный исход заболевания стал следствием отказа родителей от лечения». Однако, сам отец Георгий и его супруга, до последних дней заботившиеся о своей дочери, не согласны с этими обвинениями.

«Во-первых, это возмутительно разглашать тайну усыновления, что позволили себе сделать следственные органы. Что сейчас думать другим моим детям? Родные они или усыновлены? Во-вторых, мы не ВИЧ-диссиденты. Просто мы обратили внимание на полную бесправность оказывающихся в реанимации пациентов с ВИЧ и их родных перед врачебной системой. К пациентам применяют нередко очень жёсткие схемы лечения (привязывают руки, колют специальные вещества, лишающие пациента сознания и сил). Есть ли права у родителей и близких родственников обсуждать с врачами варианты и схемы лечения? Формально — да, а на практике такого права никто не даёт», — пояснил отец Георгий.

По его словам, забрав больную дочь Наташу из российской больницы, он отвез её на лечение в Германию в частную клинику профессора Юлиане Захер во Франкфурт-на-Майне. По данным медицинского департамента немецкого города, клиника основана доктором с мировым именем, профессор Захер является практикующим врачом, учёным и общественным деятелем Германии, имеет все необходимые лицензии и сертификаты, без которых медицинская деятельность в Германии невозможна, а также награды за разработку биологических методов лечения для больных с диагнозом ВИЧ и СПИД. Однако, следствие не хочет этого учитывать.

В результате, по мнению священника, в том числе и из-за позиции официальной российской медицины, представители которой буквально силой заставляют больных СПИДом находиться в больнице, к профессору Захер они обратились слишком поздно, и его вмешательство уже не могло спасти его дочь.

Теперь, после решения суда, есть надежда, что следователи, наконец, отстанут от семьи православного священника. Кстати, в связи со всем случившимся отец Георгий и его матушка Елена приняли решение создать Благотворительный фонд помощи детям с диагнозом ВИЧ (СПИД) «Наташа», целью деятельности которого будет являться информационно-разъяснительная работа в отношении прав родителей детей, получивших страшный диагноз.

Русская линия