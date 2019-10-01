Правительство Германии расценивает недавний обмен пленными и разрядку напряжённости в районе станицы Луганской на востоке Украины как «два позитивных, обнадеживающих сигнала», которых, однако, недостаточно, чтобы начать отмену санкций, введенных Европейским Союзом против России. Об этом 30 сентября заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает «Немецкая волна».

Поводом к тому, чтобы разъяснить позицию немецких властей по этому поводу, стала инициатива депутата бундестага Бернда Вестфаля, который 27 сентября предложил Германии и Франции сообща дать импульс процессу урегулирования ситуации на востоке Украины и начать хотя бы символически отменять санкции.

«Они могли бы сказать, — заявил Вестфаль, — что с российской стороны есть сдвиг, состоялся обмен пленными, есть движение к пунктам Минского соглашения, поэтому мы делаем первый шаг, а потом посмотрим, как будет вести себя Россия дальше».

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль напомнил в связи с этим, что «речь идет не о германских или германо-французских санкциях, а о санкциях ЕС, о согласованной позиции Европейского Союза». Ему и решать, есть ли основания для пересмотра этой позиции. Пока же она остается прежней и никакой поэтапной отмены санкций не предусматривает.

Берлин, напомнил Штеффен Зайберт, приветствовал обмен пленными. Вторым позитивным моментом правительство Германии считает достигнутый несколько недель назад прогресс в районе станицы Луганской. Но этих двух фактов, с точки зрения Зайберта, недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций ЕС.

«Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные позитивные сдвиги в деле реализации Минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций», — заявил он. К числу «существенных позитивных сдвигов» он отнёс стабильное соблюдение режима прекращения огня вдоль контактной линии и отвод от неё тяжёлых вооружений.

Здесь стоит заметить, что обмен пленными и «прогресс в районе станицы Луганской» рассматриваются в Европе, как некая заслуга Кремля, который вдруг начал вести себя как-то иначе, хотя это не так. Если посмотреть на ситуацию объективно, то нельзя не заметить, что в Москве никаких изменений в последние годы как раз не происходило, зато разительные перемены случились в Киеве, где полностью сменились власти.

Именно смена властей и серьёзное ослаблением «партии войны» на Украине и дали возможность сделать те шаги, которые были предприняты Москвой и Киевом. Однако, этого в Европе замечать не хотят, а это значит, что никакой отмены санкций России ожидать не следует. Ведь даже частичное снятие ограничений с России на самом деле зависит больше не от Москвы, а от Киева. Захочет Зеленский продолжать идти по пути воплощения в жизнь Минских соглашений — какие-то антироссийские санкции ЕС в итоге может снять, не захочет — Европа обвинит Москву в невыполнении договорённостей.

Русская линия