С 15 по 17 сентября 2019 года делегация УПЦ приняла участие в международном форуме «Мир без границ. Религии и культуры в диалоге», который прошёл в Испании. По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Украинскую Православную Церковь на мероприятии представляли митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, сообщает СПЖ со ссылкой на пресс-службу ОВЦС УПЦ.

Выступая на секции «Между силой и слабостью. Христианские мученики нашего времени и мир», митрополит Никодим отметил, что «большая часть христианских мучеников во все времена страдала от государственных властей — начиная от Римской империи и заканчивая Советским Союзом. Даже сегодня в мире есть государства, в которых христиане подвергаются гонениям».

В качестве примера он поделился информацией о гонениях на Украинскую Православную Церковь в последние годы:

«С началом войны на Востоке Украины в 2014 году, а также конфликта между Украиной и Россией, в нашей стране началась пропагандистская кампания против Украинской Православной Церкви. Основным обвинением стало то, что наша Церковь имеет каноническую и духовную связь с Русской Православной Церковью, а, соответственно, якобы и с Россией как враждебным государством. То есть налицо политические обвинения, которые к Церкви не имеют никакого отношения. Это привело к насильственным захватам храмов нашей Церкви со стороны радикальных группировок и представителей некоторых конфессий. Я описываю это положение в нашей стране не с целью кого-то обвинить, а для того, чтобы вы понимали общий контекст ситуации в стране, и чтобы дальше показать, как наши верующие восприняли эти испытания и отреагировали на них. Ведь на самом деле не столько важна причина гонений или испытаний, сколько наша, христианская, реакция на них.

Так вот, в тех селах, где можно было с помощью диалога и без насилия отстоять наши храмы, мы отстаивали их. Однако в тех местах, где наши общины не могли отстоять свой храм, они во избежание насилия отходили в сторону и начинали совершать богослужения в сельских домах или иных приспособленных помещениях, а некоторые из них впоследствии приступали к строительству нового храма. Здесь мне вспоминаются слова Спасителя: «и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» (Мф. 5:40). Поверьте мне, эти евангельские слова легко читать, но непросто принять. Но когда ты принимаешь эти слова и проявляешь смирение, то на сердце становится спокойно и радостно, а Господь показывает много трогательных и даже чудесных событий.

Приведу несколько примеров. После захвата храма в одном селе в Ровенской области (с. Дмитровка, Гощанского района, это западная часть Украины), наша община оказалась на улице. Тогда одна женщина передала под храм помещение собственного нового дома, который она строила для своей семьи, а сама вместе с семьей осталась жить в старом доме. Представьте себе человека, который долго мечтал построить дом, и эта мечта почти реализовалась. Какую веру надо иметь, чтобы подарить свою мечту Богу! Богу в лице христианской общины.

В той же области, но в другом селе (с. Судобичи, Дубенского района), где захватили наш храм, был человек, который помогал в захвате храма. Но через некоторое время Господь коснулся его сердца, и он осознал свою ошибку. Этот человек пришел, покаялся и отдал принадлежавший ему участок земли под строительство нового храма для нашей общины и даже сам стал активным прихожанином этой общины. Звучит, как история с Савлом, ставшим апостолом Павлом! И таких историй много.

Возможно, для многих из вас наша реальность может показаться очень странной, но это наша реальность. И мы благодарны Богу за эти испытания, потому что они помогают нам ясно понять, что значит быть настоящими христианами. Один греческий священник, после посещения 12 таких наших общин, которые были лишены своих храмов и сегодня молятся в приспособленных помещениях, сказал своему епископу такие слова: «Владыка, я пережил первохристианские ощущения!».

Таким образом, настоящая сила христианства проявляется в те времена, когда Церковь внешне слаба и переживает испытания или даже гонения. Кроме этого, мы чувствуем силу христианства еще и тогда, когда мы вместе служим слабым мира сего, я имею в виду бедным и нуждающимся". «Несомненно, основа мира между людьми и народами лежит в сердце каждого человека. Если сердце человека мирно, то такую же атмосферу он будет создавать вокруг себя. Когда же в сердце человека живет агрессия, злоба, ненависть, то он будет выплескивать всё это наружу. А мир в верующем сердце воцаряется только тогда, когда туда входит Христос. Как говорит апостол Павел: „И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе“ (Фил. 4:7)», — заключил архиерей.

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