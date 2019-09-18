16 сентября 2019 года в Ватикане состоялась встреча Константинопольского Патриарха Варфоломея с главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком, который в последние годы развил большую активность в Киеве и центральных областях Украины, заявляя о возможном создании на Украине униатского патриархата.

Встреча состоялась по инициативе предстоятеля УГКЦ в рамках официального визита Патриарха Варфоломея в Ватикан, организованного Папским советом по содействию христианскому единству, сообщает Седмица.Ru.

Состоявшиеся переговоры стали свидетельством того, что Фанар намерен объединить усилия ПЦУ и УГКЦ в попытки ослабления канонической УПЦ, против которой давно воюют греко-католики на Украине.

Прибыв с официальным визитом в Ватикан, Патриарх Варфоломей уже на следующий день своего пребывания в Риме встретился с главой украинских униатов, чтобы обсудить ситуацию на Украине и «экуменические отношения» между УГКЦ и так называемой «Православной церковью Украины».

Встреча началась с обмена подарками. Глава УГКЦ подарил Константинопольскому Патриарху факсимильное издание Галицкого Евангелия 1144 года — древнейшего из точно датированных славянских рукописных Евангелий. Патриарх Варфоломей, в свою очередь, подарил архиепископу Святославу издание о резиденции Константинопольского Патриархата на Фанаре и «историческую» марку, выпущенную в честь визита Папы Бенедикта XVI в Константинополь в 2006 году.

Во время разговора с Патриархом Варфоломеем Святослав Шевчук выразил пожелание, что «с предоставлением автокефалии экуменический диалог с Православной церковью Украины поднимется на качественно новый уровень». «Именно с этого момента провозглашения автокефалии для Украинской греко-католической церкви главным собеседником в экуменическом диалоге уже является не Русская Православная Церковь, но поместная Православная церковь в Украине», — объявил лидер украинских униатов.

Святослав Шевчук, суммируя итоги встречи греко-католиков Европы, которая состоялась 12−14 сентября в Риме, заявил, что в вопросе экуменического диалога униаты «предлагают новые элементы в осмыслении примата епископа Рима и соборности». В связи с этим глава УГКЦ предложил Патриарху Варфоломею создать смешанную комиссию между Православной Церковью и униатами, чтобы «дать новый толчок в экуменическом диалоге».

Константинопольский Патриарх в беседе с лидером украинских греко-католиков «объяснил свои шаги по предоставлению автокефалии Православной церкви Украины и высоко оценил открытость УГКЦ в экуменическом общении», отмечается на сайте УГКЦ.

Патриарх Варфоломей в разговоре с главой УГКЦ вспомнил, что «это уже наша вторая встреча». Он заявил, что «радуется тому, что дети Киевской Церкви помнят о том, что их материнской Церковью является Церковь древнего Константинополя».

Впрочем, то, что для Фанара является радостью, для верующих УПЦ в последние годы оборачивается большими скорбями и бедами. Поддержка Фанаром известных своим агрессивным отношением к православным униатов на Украине — это ещё одно свидетельство того, что в Константинопольском Патриархате более думают о политике, чем о проблемах реальной паствы.

Русская линия