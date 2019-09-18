Хотели как лучше, а получилось как всегда

Заместитель главы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал заявление группы священников из разных стран в защиту участников акций протестов в Москве «попыткой участия в правозащитной деятельности, которая де-факто превратилась в политическую декларацию», сообщает Интерфакс.

Во вторник несколько десятков священников Русской Православной Церкви обратились к властям России с просьбой пересмотреть судебные вердикты о лишении свободы некоторых участников недавних акций оппозиции в Москве. Между тем в Синодальном отделе посчитали избирательным такой подход.

«Церковь имеет право печалования и активно им пользуется, в том числе непублично. Это осуществляется и по линии Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, и по линии православных общественных организаций», — отметил Кипшидзе.

«В России, как и в любой стране, в том числе и в тех государствах, в которых живут подписавшие данное заявление священники, есть несправедливо осуждённые, но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, это политика, а не печалование», — справедливо указал Кипшидзе.

По его словам, ряд положений этого заявления сформировано политической повесткой ряда светских и православных СМИ, придерживающихся известных предпочтений, и «имеет мало общего с правовой защитой».

В Синодальном отделе признали, что указанные священники «чувствуют общественный запрос на справедливость и попытались его удовлетворить, как смогли, возможно, искренне переживают за судьбу находящихся в узах, независимо от их вины, людей, как и любой православный человек».

«Однако им должно быть известно, что политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой, но дело в том, что борьба с властью никогда не была и не будет миссией Церкви», — подчеркнул представитель Церкви.

«Подписывать декларации, в которых странным образом перемешана политическая риторика и священные тексты, это легкий, но бесполезный путь» — заявил Кипшидзе, добавив, что «намного разумнее этим небезразличным священникам было бы собрать средства на знающего адвоката, который мог бы действительно помочь».

Русская линия