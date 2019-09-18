16 сентября 2019 года в Московском доме национальностей состоялась презентация третьей коллективной выставки «Город и человек», сообщает Патриарший совет по культуре. Организованная секцией «Живопись» Творческого союза художников России выставка проходит в рамках ежегодного проекта ГБУ МДН «Национальное достояние» 2−20 сентября. В проекте принимают участие 63 художника, чьи произведения отличаются не только высоким профессионализмом, но и тонким эмоциональным восприятием действительности.

Первая выставка «Город и человек», организованная секцией «Живопись» ТСХР, прошла в Центральном доме художника в Москве в сентябре 2017 года. Вторая выставка состоялась в Муниципальной галерее города Ларнака (Республика Кипр) при поддержке и содействии Посольства Республики Кипр в Российской Федерации в мае 2018 года.

Презентацию открыли представители Московского дома национальностей. С приветственным словом перед собравшимися выступил председатель секции «Живопись» Творческого союза художников России, член-корреспондент Российской академии художеств, Заслуженный художник РФ Андрей Игоревич Дубов. Приветствия и поздравления также прозвучали от члена секции «Живопись» ТСХР, Заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Ильдара Харисовича Мустафина, куратора выставочного проекта «Город и человек» Татьяны Викторовны Фрулевой и руководителя отдела программ Патриаршего совета по культуре Александра Георгиевича Парменова.

Творческому союзу художников России, а также лично А.И. Дубову как руководителю проекта и Т.В. Фрулевой как куратору проекта были вручены благодарности и дипломы от Московского дома национальностей.

В рамках презентации состоялся концерт, в котором приняли участие танцевальный дуэт и джазовый ансамбль «Чикаго».

Выставку с неофициальным визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Российской Федерации господин Андреас Зинонос с супругой.

В рамках презентации состоялось значимое событие. Участник выставочного проекта «Город и человек» художник Петр Андреевич Пекленков передал в дар Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу свою картину «Храм в честь иконы Божией Матери „Державная“ в Чертанове (Москва)» (холст, масло, 70×40, 2019 г.). Картина была подписана автором и передана вместе с выставочным каталогом для доставки в Московскую Патриархию.

Русская линия