Музыкально-литературную композицию «Княжны Людмилы память незабвенна» представят в Москве Центр русского зарубежья имени Александра Солженицына совместно с Подворьем Православной Церкви Чешских земель и Словакии приглашает всех желающих 29 сентября 2019 г. на музыкально-литературную композицию «Княжны Людмилы память незабвенна», сообщает Православие.Ru. В программе принимают участие: старший священник и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы — протоиерей Артемий Владимиров; актеры театра «Оранжевое небо» — Людмила Кошута и Виталий Колдаев; Московский Мужской Хор им. Патриарха Алексия II (дирижер — Вячеслав Половянов); лауреаты Международных конкурсов — Ольга Метальникова и Юлия Симонова (сопрано); лауреат Международных конкурсов — Елизавета Кутонова (фортепиано). Режиссер-постановщик — лауреат XV фестиваля искусств «Серебряная псалтирь» Людмила Кошута Автор идеи и ведущая концерта — культуролог, богемист Анна Ланцева Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Большой зал. Адрес: Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2. Проезд: м. «Таганская» (кольцевая). Тел.: (495) 098−51−93 Вход свободный. Русская линия





Твитнуть

Читать в Телеграм

