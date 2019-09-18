Музыкально-литературную композицию «Княжны Людмилы память незабвенна» представят в Москве
Центр русского зарубежья имени Александра Солженицына совместно с Подворьем Православной Церкви Чешских земель и Словакии приглашает всех желающих 29 сентября 2019 г. на музыкально-литературную композицию «Княжны Людмилы память незабвенна», сообщает Православие.Ru.
В программе принимают участие:
старший священник и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы — протоиерей Артемий Владимиров;
актеры театра «Оранжевое небо» — Людмила Кошута и Виталий Колдаев;
Московский Мужской Хор им. Патриарха Алексия II (дирижер — Вячеслав Половянов);
лауреаты Международных конкурсов — Ольга Метальникова и Юлия Симонова (сопрано);
лауреат Международных конкурсов — Елизавета Кутонова (фортепиано).
Режиссер-постановщик — лауреат XV фестиваля искусств «Серебряная псалтирь» Людмила Кошута
Автор идеи и ведущая концерта — культуролог, богемист Анна Ланцева
Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Большой зал.
Адрес: Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2. Проезд: м. «Таганская» (кольцевая). Тел.: (495) 098−51−93