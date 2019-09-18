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Сводка новостей от 18 сентября 2019

Музыкально-литературную композицию «Княжны Людмилы память незабвенна» представят в Москве

Центр русского зарубежья имени Александра Солженицына совместно с Подворьем Православной Церкви Чешских земель и Словакии приглашает всех желающих 29 сентября 2019 г. на музыкально-литературную композицию «Княжны Людмилы память незабвенна», сообщает Православие.Ru.

В программе принимают участие:

старший священник и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы — протоиерей Артемий Владимиров;

актеры театра «Оранжевое небо» — Людмила Кошута и Виталий Колдаев;

Московский Мужской Хор им. Патриарха Алексия II (дирижер — Вячеслав Половянов);

лауреаты Международных конкурсов — Ольга Метальникова и Юлия Симонова (сопрано);

лауреат Международных конкурсов — Елизавета Кутонова (фортепиано).

Режиссер-постановщик — лауреат XV фестиваля искусств «Серебряная псалтирь» Людмила Кошута

Автор идеи и ведущая концерта — культуролог, богемист Анна Ланцева

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Большой зал.

Адрес: Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2. Проезд: м. «Таганская» (кольцевая). Тел.: (495) 098−51−93

Вход свободный.

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