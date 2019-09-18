13 сентября 2019 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) состоялся Форум высокого уровня по случаю 20-летия принятия Декларации и Программы действий в области культуры мира. Тема нынешней встречи — «Культура мира: вдохновляя и преобразовывая человечество» — позволила участникам поразмышлять над неизменным значением «Культуры мира» для преобразовательной «Повестки дня на период до 2030 года». В работе форума приняли участие более тысячи представителей политических, религиозных и общественных деятелей стран-участниц ООН, сообщает служба коммуникации ОВЦС.

В открытии форума, которое прошло в зале Генассамблеи, приняли участие председатель 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Мария Фернанда Эспиноса Гарсес и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. С сообщением солидарности выступила либерийская активистка за мир Лейма Гбове, ставшая в 2011 году лауреатом Нобелевской премии мира. Основной доклад представил король племени Ашанти в Гане Отумфуо Осеи Туту II. Собравшихся за круглым столом приветствовал председательствовавший на заседании высокий представитель генерального секретаря ООН по «Альянсу цивилизаций» Мигель Анхель Моратинос. Участники обсудили участившиеся случаи насильственных нападений на молитвенные места различных религий и отметили особую важность совместных с государственными учреждениями действий для решения этой проблемы.

Делегацию России на форуме возглавил заместитель постоянного представителя Постоянного представительства Российской Федерации при ООН Г. В. Кузьмин. В своем выступлении в зале Генеральной ассамблеи он особо отметил положительную роль и значимость для построения «Культуры мира» Межрелигиозного совета России и целенаправленной работы с молодежью в духе мира.

В числе собравшихся на форум был клирик Патриаршего собора Нью-Йорка протоиерей Александр Голубов, который, в частности, принял участие в работе круглого стола в секции «Альянса цивилизаций ООН», прошедшего под девизом «План действий ООН по охране мест религиозного поклонения: В единстве и солидарности ради безопасной и мирной молитвы».

В ходе обмена мнениями протоиерей Александр Голубов рассказал участникам об усилиях, предпринимаемых Святейшим Патриархом Кириллом и Русской Православной Церковью для привлечения внимания мирового сообщества к необходимости предотвращения религиозного экстремизма. Вниманию присутствовавших был представлен позитивный опыт Русской Православной Церкви в сфере ведения межрелигиозного диалога в рамках Межрелигиозного совета России, Межрелигиозного совета СНГ и других форматов постоянного взаимодействия.

Заключительная часть форума была посвящена интерактивной дискуссии на тему «Культурa мира». Председательствовал и модерировал обсуждение бывший постоянный представитель Бангладеш при ООН (1996−2001), специальный представитель ООН Анварул Чоудхури.

Форум завершился итоговым выступлением председателя 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Марии Фернанды Эспиносы Гарсес, сообщает сайт Представительства Московского Патриархата в США.

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