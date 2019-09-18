В рамках возрождаемой Иосифо-Волоцкой ярмарки у стен древней волоколамской обители пройдет культурно-просветительский семейный фестиваль, посвященный окончанию летнего сезона и приуроченный ко дню памяти святого Иосифа Волоцкого, сообщает Православие.Ru.

«Волоколамский Плодовый день» состоится 21−22 сентября с 10.00 до 19.00 в селе Теряево Волоколамского района, рядом с Иосифо-Волоцким монастырем. В его программе — фермерская ярмарка, череда культурных событий, интерактивный ремесленный фестиваль, благотворительные акции.

Организаторы «Плодового дня» представят уникальную коллекцию рукодельных и ремесленных мастер-классов, ориентированных на людей всех возрастов: мастерство кукол из лыка, плотницкое, гончарное, кузнечное, ткацкое и хлебопекарное ремесла и многое другое. В торговых рядах фермеры предложат разнообразные деликатесы — овощи и фрукты осеннего урожая, соленья, молочные продукты, мясную гастрономию, чай, мед и другие натуральные продукты. В рамках фестиваля пройдет чемпионат по карвингу — художественной резке овощей.

«Название фестиваля „Плодовый день“ — не случайно, — говорит Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка. — Сентябрь ассоциируется у нас с урожаем и сбором плодов. А Волоколамский край — известен не только своими крупными успешными аграрными предприятиями, но и многочисленными садоводами и огородниками, сохранившими замечательные традиции подмосковных дачных хозяйств. И мы решили предоставить им возможность продемонстрировать свои личные аграрные достижения, ведь для каждого человека его урожай — это предмет радости и здоровой гордости. Ну и, конечно, — это веселый праздник для жителей нашего района и всего Подмосковья».

Важная составляющая программы фестиваля — дела милосердия. В рамках праздника пройдет сбор средств в поддержку Елизаветинского детского хосписа и детей — подопечных благотворительных фондов Волоколамского округа.

По мнению Владимира Легойды, главного редактора журнала «Фома», являющегося со-организатором фестиваля, «возрождение Иосифо-Волоцкой ярмарки — это не столько торговые ряды, сколько восстановление традиций благотворительности и милосердия, которые определяли облик ярмарки в прошлом. Ведь Иосифо-Волоцкий монастырь был на протяжении всей своей истории особо славен разнообразным социальным служением и просветительской деятельностью. Не случайно поэтому, что с 2009 года Русская Православная Церковь почитает святого Иосифа Волоцкого покровителем отечественного предпринимательства».

До революции ярмарка в Теряево была одной из крупнейших в губернии и собирала до 5000 тысяч человек. Ее дневной оборот составлял до 20 млн рублей в современном денежном эквиваленте. В рамках Волоколамского Плодового дня будет представлена её историческая реконструкция.

В день проведения фестиваля для удобства жителей от железнодорожного вокзала будет организован трансфер в 10:00, 12:00 и 14:00.

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