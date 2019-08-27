С 15 по 26 августа 2019 года паломническая делегация Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета посетила святыни, связанные с именами новомучеников и исповедников Казахстанских, сообщает митрополичий округ в Республике Казахстан. В составе делегации: ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев, декан факультета церковных художеств ПСТГУ протоиерей Александр Салтыков, сотрудники и преподаватели вуза, приходской актив Никольского храма в Кузнецкой Слободе.

По благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра для гостей была организована большая программа, включающая поклонение святым местам и знакомство с историческими и культурными достопримечательностями.

15 августа паломники прибыли в город Чимкент, где их встречал руководитель епархиальной пресс-службы протоиерей Александр Могилевский. Делегация побывала на месте казни страдальцев за веру Христову, политзаключенных и репрессированных в «Лисьей балке». У мемориала убиенным была вознесена молитва по всем «архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам в земле Казахстанской в годину лютых гонений за правду Божию, Церковь Христову пострадавшим, и в месте сем неправедно умученным и убиенным». Члены паломнической группы посетили храмы города, после чего состоялась встреча с секретарем Чимкентской епархии архимандритом Вениамином (Рудым).

16 августа московская делегация знакомилась с церковной жизнью казахстанской столицы. Гостей сопровождал ключарь Успенского кафедрального собора Нур-Султана протоиерей Димитрий Байдек. Группа посетила Константино-Еленинский собор, где была совершена заупокойная лития по безвинно убиенным в годы гонений на Православную Церковь. Далее паломники встретились с духовником женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» иеромонахом Модестом (Дроздовым). Гости побывали в церковно-археологическом музее новомучеников Казахстанских при духовно-культурном центре Казахстанского митрополичьего округа имени равноапостольных Кирилла и Мефодия. Протоиерей Дмитрий Байдек провел экскурсию по мемориальному центру, посвященному жертвам политических репрессий, пострадавшим за православную веру, ознакомил с уникальными экспонатами, фотографиями и архивными документами, рассказывающими об истории Православия в Казахстане и трагических событиях ХХ столетия. В оформлении музея использованы материалы, собранные сотрудниками Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Глава делегации протоиерей Владимир Воробьев дал высокую оценку проделанной научной работе по формированию экспозиций. Затем гости совершили молитву в главном храме Православной Церкви Казахстана — Успенском кафедральном соборе.

Следующим пунктом поездки стал музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма в селе Акмол, где с 1937 по 1953 годы находился 17-й исправительно-трудовой лагерь Р-17, более известный под названием «АЛЖИР» («Акмолинский лагерь жен изменников Родины»). По завершении ознакомления с экспонатами гости отметили масштаб и уникальный характер музейно-мемориального комплекса. В храме, воздвигнутом по благословению митрополита Александра на месте мученического подвига Акмолинских страдалиц за веру Христову, делегаты вознесли молитвы об узницах концлагеря и обо всех православных христианах «в годину лютых гонений от безбожников умученных и убиенных, от голода, холода, ран, болезней и непосильных работ скончавшихся».

17 августа паломники прибыли в город Караганду, где их встречал секретарь епархиального управления протоиерей Владимир Фрейганг. В рамках визита гости посетили Введенский кафедральный собор, где поклонились мощам последнего Оптинского старца — преподобноисповедника Севастиана Карагандинского. Состоялась встреча с епископом Карагандинским и Шахтинским Севастианом, который рассказал членам делегации о жизни епархии, а после общения показал паломникам строящийся Троице-Севастиановский собор.

19 августа, в праздник Преображения Господня, паломники приняли участие в богослужениях в Богородице-Рождественском женском монастыре Караганды. В этот же день они пообщались с учеником преподобного Севастиана — духовником монастыря архимандритом Петром (Горошко), посетили музей жертв политических репрессий в поселке Долинка и Мамочкино кладбище.

В ходе поездки паломническая группа встретилась с выпускниками Карагандинского филиала Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

20 августа состоялась встреча членов делегации с ректором Карагандинской академии «Болашак» К.Н. Менлибаевым. Одним из приоритетных направлений частного учебного заведения является сбор и изучение данных о репрессированных в годы советской власти. В ходе беседы протоиерей Владимир Воробьев рассказал об исследовательской деятельности преподавателей и студентов ПСТГУ в области истории XX столетия. В свою очередь К.Н. Менлибаев поделился сведениями о научно-просветительской работе возглавляемого им университета.

В этот же день паломническая делегация прибыла в город Алма-Ату. В Южной столице Казахстана гостей сопровождал секретарь комиссии Митрополичьего округа по канонизации святых иеромонах Иаков (Воронцов).

В рамках визита ректор, сотрудники и преподаватели ПСТГУ побывали в Вознесенском кафедральном соборе, в Духовно-культурном центре имени митрополита Иосифа (Чернова), Иверско-Серафимовском женском монастыре, Никольском соборе и Покровско-Всехсвятском храме. Состоялась встреча с управляющим делами Православной Церкви Казахстана епископом Каскеленским Геннадием. В ходе беседы обсуждались перспективы сотрудничества между Свято-Тихоновским гуманитарным университетом и Алма-Атинской православной духовной семинарией.

Делегация посетила поселок Жаналык — место расстрела политзаключенных и репрессированных в 1930−50 годы, в списке которых присутствует большое количество священнослужителей Русской Православной Церкви. Среди пострадавших за веру числится родственник протоиерея Владимира Воробьева М.И. Воробьев, который был расстрелян за оказание помощи ссыльному духовенству в городе Алма-Ате. У мемориала погибшим паломники отслужили панихиду и совершили славление новомученикам Церкви Русской. В завершение заупокойного богослужения протоиерей Владимир Воробьев обратился к присутствующим со словами проповеди. Затем гости ознакомились с экспозициями музейно-мемориального комплекса жертв политических репрессий.

Члены делегации побывали на месте подвига и мученической кончины святых преподобномучеников Серафима и Феогноста в Аксайском ущелье.

По завершении паломничества протоиерей Владимир Воробьев от лица членов делегации сердечно поблагодарил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра и организаторов поездки за теплый прием, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Православной Церкви Казахстана с ПСТГУ в области канонизации святых, пострадавших за веру в XX столетии.

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