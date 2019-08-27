В Карелии начался II Международный курс «Консервация и реставрация памятников деревянной архитектуры». Музей-заповедник «Кижи» и Петрозаводский госуниверситет стали образовательными площадками для архитекторов, плотников, реставраторов и инженеров, сообщает телеканал «Культура».

Это единственный курс в России, где могут обучаться иностранцы. Он представляет собой трехнедельную интенсивную программу, объединяющую теоретическую и практическую часть. На учебу приехали специалисты из 14 стран, в том числе Аргентины, Новой Зеландии и Австралии. Свое мастерство им передадут практикующие специалисты музея «Кижи» и приглашенные эксперты. Во время обучения участники познакомятся с реставрационным проектом Преображенской церкви на острове Кижи.

«Мы проедем по живописному кижскому ожерелью, покажем исторические часовни, которые сохранились на своих исторических местах. Каждый студент сможет сам попытаться обследовать памятник, сделать свои какие-то выводы о состоянии памятника, каждый попробует себя в роли плотника», — рассказала руководительница службы управления и развития объекта Всемирного наследия «Кижский погост» Ольга Титова.

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