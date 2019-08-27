Верующие УПЦ на Буковине и в Ровенской области вынуждены круглосуточно защищать свои храмы от нападений представителей «ПЦУ»…

Противозаконные распоряжения украинских чиновников, поддержка местными властями агрессивных действий украинских националистов и «активистов», бездействие полиции во время прямых силовых атак на храмы УПЦ, игнорирование правоохранителями хулиганских выходок пьяных последователей новосозданной структуры — всё это происходит сегодня на Украине и, в частности, на Буковине и в Ровенщине, где верующие канонической Церкви вынуждены постоянно защищать свои храмы от нападений сторонников «ПЦУ», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Так, вечером 26 августа 2019 года сторонники «ПЦУ», которые находились в состоянии алкогольного опьянения, после угроз взорвать храм в честь святого Архистратига Михаила в селе Задубровка, бросили дымовую шашку на территорию церкви.

В этом селе религиозная община УПЦ уже более чем полугода молитвенно отстаивает своё право свободно исповедовать православную веру и защищает свой выбор оставаться в единстве с канонической Церковью во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Здесь верующие круглосуточно дежурят в храме и периодически получают угрозы от последователей «ПЦУ».

На этот раз никто не пострадал, но в УПЦ выразили серьёзное беспокойство по поводу поведения представителей новой структуры.

Одновременно в другом буковинском селе вторые сутки подряд прихожане защищают свой храм от попыток его захватить, что стало новой агрессивной фазой рейдерских намерений сторонников «ПЦУ».

Противостояние в с. Михальча началось со штурма последователей «ПЦУ» Успенского храма УПЦ. Прихожане сумели отстоять собственную церковь и впоследствии отбили ещё несколько попыток силой захватить их святыню. Наблюдали за всем этим сельский председатель и полиция, которая практически не вмешивалась в происходящее.

Продолжается активная фаза противостояний и в с. Рясники Гощанского района Ровенской области. 25 августа возле Свято-Покровского храма УПЦ собралось всё село — верующие УПЦ пришли защищать свой храм, а сторонники «ПЦУ» ожидали приезда радикалов из областного центра, которые должны были им помочь захватить церковь.

«Неделю по селу ходили слухи о том, что в воскресенье будет жарко, — прокомментировал ситуацию настоятель протоиерей Василий Готлиб. — Наша община организовала ночные дежурства, чтобы не дать срезать замки. Так вот, однажды вечером, во время этих дежурств к церкви подъехали представители „ПЦУ“ и сказали, что зря мы тратим своё время, в воскресенье всё изменится, потому что, мол, приедут специально обученные ребята и заберут храм».

Не дождавшись помощи из Ровно, активисты «ПЦУ» решили провести на территории церкви своё «богослужение». По словам очевидцев, «священнослужитель», который возглавил «молитву», назвал верующих УПЦ одержимыми.

По убеждению настоятеля, причиной конфликта, который продолжается вокруг храма УПЦ, послужило распоряжение местной власти о поочередном богослужении. После этого активисты недавно созданной религиозной организации попытались захватить храм канонической Церкви, однако верующие сорвали эту попытку. С тех пор прихожане организовали во дворе храма ночные дежурства.

Сейчас в селе неспокойно, верующие Украинской Православной Церкви продолжают дежурить возле храма и ждут очередной волны противостояния.

Русская линия