26 августа 2019 года насельниц Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря Москвы постигло несчастье — из-за замыкания в электропроводке в обители произошёл пожар, сообщает Синодальный отдел по монастырям и монашеству.

Возгорание возникло вечером около 19.00. Площадь пожара по уточненным данным составила 200 кв. метров. В тот же день пожарные полностью потушили горящее здание. Слаба Богу, никто не пострадал.

По результатам замеров проб воздуха, проведённых на месте пожара, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зарегистрировано. Ущерб, нанесённый монастырю в результате пожара, предстоит оценить.

На Руси пожары случались часто, и поэтому к ним относились как к некой обыденности. Однако, если горели монастыри, то в этом усматривали особое попущение Божие.

Богородице-Рождественский монастырь был основан в 1386 г. матерью героя Куликовской битвы князя Владимира Андреевича Храброго, супругой князя Андрея Ивановича Серпуховского княгиней Марией Ивановной Серпуховской (в схиме — Марфой). Первым духовником обители был преподобный Сергий Радонежский. По некоторым данным, первоначально находился в Кремле, а в 1484 г. был перенесен на нынешнее место в Белый город. После Воздвиженского пожара 1547 г. монастырь был восстановлен царем Иоанном Грозным. Обитель закрыли в 1922 г. С 1989 г. в Рождественском соборе возобновлены богослужения. Монастырь существует с июля 1993 г. В настоящее время в обители действуют четыре храма.

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