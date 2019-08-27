25 августа 2019 года, в канун престольного праздника Успенской Почаевской лавры, на святую Почаевскую гору прибыл большой крестный ход из Каменец-Подольского, сообщает официальный сайт УПЦ. Данный крестный ход, впервые состоявшийся в 1832 году, проходит ежегодно. В течение недели паломники преодолевают более 250 километров.

У ворот обители участников крестного хода во главе с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием, митрополитом Нежинским и Прилукским Климентом и ректором Почаевской духовной семинарии архиепископом Шумским Иовом встретил митрополит Почаевский Владимир. Наместник обители обратился к паломникам с пасхальным приветствием: «Христос Воскресе!» В своем слове он поблагодарил всех, кто потрудился во время крестного хода, направляясь к дому Пресвятой Богородицы. Митрополит Владимир отметил, что этим крестным ходом, затрачиваемыми усилиями верующие свидетельствуют о том, что их вера жива. Затем участники молитвенного шествия были окроплены освященной водой, всем была предложена трапеза.

Крестный ход начался 19 августа, в праздник Преображения Господня, с молебна на площади перед кафедральным собором во имя Александра Невского в Каменец-Подольске, который возглавил митрополит Феодор. Архиерей прошел первый день пути вместе с тысячами верующих (по подсчетам правоохранителей, в ходе приняло участие около 20 000 человек) из различных епархий Украинской Православной Церкви и из-за рубежа. В этом году к православным Украины присоединились гости из Австралии, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Польши, России, Словакии и других стран.

Также в праздник Преображения Господня митрополит Винницкий и Барский Варсонофий возглавил крестный ход, в котором приняли участие около 2500 паломников, от стен Свято-Троицкого Браиловского женского монастыря Винницкой епархии в Почаевскую лавру. Паломники из Браилова в Почаев преодолевают около 260 км уже 18-й год подряд.

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