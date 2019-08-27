В субботу 24 августа в Вознесенском соборе города Осташков открылась фотовыставка «Верующие», организованная журналом «Фома».

Ее участники познакомились с работами авторов и фотографов издания, а также с мультимедийным проектом «Минутная история».

Заместитель директора Фонда «Фома Центр» Алексей Соколов рассказал как о самом журнале, так и о проекте радио «Вера», соучредителем которого является Фонд, и которое вещает в Осташкове на частоте 99,4 FM.

В открытии фотовыставки также приняли участие благочинный Осташковского округа протоиерей Димитрий Марковский, помощник наместника монастыря Нило-Столобенская пустынь по связям с общественностью иеромонах Иаков (Степкин), зам. главы администрации Осташковского района Светлана Уткина.

Выставка была организована АНО Культурно-просветительский центр «Люди» при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива».

Следующие две недели она будет работать на базе Краеведческого музея города по адресу: г. Осташков, ул. Володарского, д. 19.

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