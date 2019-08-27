31 августа 2019 года с 11:00 до 19:00 в парке у стен храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, Благотворительный фонд «Благое дело» в Старых Черемушках (м. Академическая или МЦК «Крымская», ул. Шверника, д. 17, к. 1) пройдет «Школьный добро-марафон 2019» — крупномасштабная ярмарка обмена детскими вещами и обувью в хорошем состоянии, книгами, канцелярскими товарами, школьными принадлежностями и конструктором Лего. Об этом сообщает Православие.Ru. Участниками могут быть только семьи с детьми. Детские вещи и все перечисленное выше можно приносить исключительно для обмена или в дар.

Во время работы ярмарки детские аниматоры из музея «Русское средневековье» займутся с детьми стрельбой из лука, удалецкими играми, поиграют в лапту, устроят битву на тренировочных мечах, проведут мастер-классы по мезенской росписи и чеканке. Организаторами ярмарки являются храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, Благотворительный фонд «Благое дело в Старых Черемушках», Музейный центр «Русское средневековье» и Коммуникационное агентство «Кремлевская школа общественных связей».

Участники и гости ярмарки смогут обменяться одеждой и обувью в хорошем состоянии (вещи, которые стали малы, можно поменять на вещи подходящего размера), учебниками, книгами, игрушками — вообще всем, чем семья уже не пользуется и готова подарить другим людям в обмен на то, что нужно им.

Программа ярмарки:

11:00 — открытие, регистрация участников, начало работы ярмарки и проведения медицинской консультации врачами городской клинической больницы № 64. Гостей ярмарки бесплатно проконсультируют педиатр, акушер-гинеколог и аллерголог.

11:20 — выступление и мастер-класс по дрессуре Цирка зверей под управлением семьи Беляевых (дрессированные обезьянки, еноты, собачки, крысы, питоны, кролики и другие животные).

12:30 — лекция кандидата психологических наук Т.А. Кошкаровой на тему «Люблю сладкое, или Как справиться со стрессом без последствий». Общение, ответы на вопросы.

13:30 — мастер-класс по каллиграфии Маргариты Кузнецовой.

14:30 — мастер-класс многодетной супермамы Марии Мошаровой по ведению популярного блога в Инстаграме.

15:30 — выступление известного автора-исполнителя духовных песен иерея Алексея Ладченкова, общение с батюшкой.

16:30 — интерактивная экскурсия Музейного центра «Русское средневековье». Знакомство с традициями купечества и благотворительности на Руси. Изучение древних мер длины и веса.

17:30 — просмотр семейного фильма в летнем кинотеатре.

18:30 — проведение викторины, розыгрыш и вручение подарков.

Для детей будет устроен уголок по обмену и игре в ЛЕГО (где можно пожертвовать свой конструктор ЛЕГО для организации детского игрового уголка в приюте села Нижние Прыски Калужской области).

По словам руководителя социальной службы и пресс-службы храма, директора благотворительного фонда «Благое дело в Старых Черемушках» Людмилы Александровны Окороковой, такие ярмарки по обмену вещами их фонд проводит регулярно. Фонд имеет Социальную службу храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, где нуждающиеся могут бесплатно выбрать вещи, привезенные сюда другими людьми.

Контакты для связи: 8−495−223−87−53 или вотсап 8−929−655−29−27. Также см. страницы фонда «Благое дело в Старых Черемушках» в социальных сетях: ВК и Инстаграм.

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