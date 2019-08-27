В обители Царственных страстотерпцев на Ганиной яме открылись две новые выставки, посвященные Царской семье и Царским дням…

В Музейно-выставочном центре монастыря Царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма открылись две новые экспозиции, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

На фотовыставке «Мы» представлены работы Екатеринбургского фотографа Ярослава Кулакова. На ней запечатлены участники Царских дней и Царских крестных ходов за 20-летний период (с 1998 по 2018 годы).

«Ничего прекрасней одухотворенного и радостного человеческого лица Господь не создал», — отмечает автор Ярослав Кулаков. Многие из его снимков стали уже историческими. Это фотографии первого проектировщика монастыря Татьяны Петкевич (в монашестве Дамианы), иконописецы Татьяны Водичевой, духовника монастыря иеросхимонаха Авеля (Одинцева) и других. Некоторых из запечатлённых участников Царских дней уже нет в живых, но память о них сохраняется, в том числе благодаря подобным фотовыставкам.

Также в обители открылась постоянно действующая выставка, посвящённая Царской семье и её верным спутникам, пострадавшим вместе с ней в ночь на 17 июля 1918 года.

Экспозиция размещена на монастырской территории около памятника Императору Николаю II. Каждый из 12 стендов представляет собой биографии членов Царской семьи и их верных слух, а также повествует об урочище Ганина яма и Державной иконе Пресвятой Богородицы, явленной русскому народу в тот трагический момент, когда он был лишён отеческого попечения Государя.

Этот краткий экскурс в российскую историю поможет тем, кто только начинает знакомиться с историей святой Царской семьи.

Фотовыставкой «Мы» будет доступна для посетителей монастырского музея до 23 сентября. Время работы Музейно-выставочного центра монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма: с 10:30 до 16:30 ежедневно, кроме понедельника.

Стенды, расположенные на территории обители, будут доступны для ознакомления ежедневно с 6:00 до 21:00. Вход свободный.

Русская линия