Блаженнейший Иерусалимский Патриарх Феофил 27 апреля 2019 года принял у себя в резиденции на Святой Земле делегацию канонической Украинской Православной Церкви, которая прибыла в Иерусалим, чтобы принять участие в церемонии схождения Благодатного огня, и поcтарался поддержать украинских верующих, которые ныне гонимы на Украине, сообщает Страна.ua.

«Встреча с Патриархом — это не просто протокольная вещь, она наполнена определёнными акцентами, так как за год мы переживаем большие события, как личные, так и общественные. Патриарх сегодня говорил, что Божественная слава проявляется через человеческие страдания: то, что сейчас переживают верующие люди УПЦ. Ведь действительно происходит какое-то безумие, когда люди называют себя христианами, православными, претендующими на статус в православном мире, но они врываются в храмы, иногда во время богослужения, избивают священников, избивают верующих. Как после этого их назвать христианами? Нам Патриарх сказал очень лаконичную фразу: „Признак истинной Церкви — это страдания“. Также Патриарх передал приветствие митрополиту Онуфрию, епископату и сказал, чтоб мы не унывали, потому что за Голгофой всегда следует воскрешение» — рассказал о состоявшейся встрече управделами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний.

После встречи украинская делегация отправилась на совместный молебен в Горнинский монастырь, а уже завтра после схождения Огня несколько лампад будут доставлены в разные города Украины.

«У нас есть надежда, что мы начнём жить по закону, хотя на самом деле УПЦ не просит никаких привилегий себе. Мы говорим, что живём в государстве, которое задекларировало свой демократический путь. Мы надеемся на то, что новый президент, новая команда, которая придёт осознают пагубность тех действий, которые совершила предыдущая власть. Митрополит Онуфрий ещё до первого тура президентских выборов открыто заявил на встрече Всеукраинской рады церквей, где присутствовал Пётр Порошенко, что выбранный подход — тупиковый. То разделение, которое у нас есть в обществе, в социальном и политическом пласте, — это разделение пытаются внедрить в религиозную сферу. Как будто те, кто сидит в Верховной Раде, не знают, что самые страшные войны — это религиозные», — отметил владыка Антоний.

Русская линия