Русская линия
Сводка новостей от 26 апреля 2019

Каждый десятый россиянин пойдёт на ночное Пасхальное богослужение
Воскресение Христово планируют отметить 81% россиян, сообщает ВЦИОМ…

Логотип ВЦИОМБолее трех четвертей граждан России (81%) будут отмечать в ближайшее воскресенье праздник Воскресения Христова. При этом о том, что в этот день празднуют, знает каждый второй россиянин (50%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, сообщает Интерфакс.

По результатам социсследования, 48% россиян будут готовить пасхальные блюда (яйца, куличи), 44% опрошенных планируют принимать гостей, либо сами пойдут в гости, каждый пятый (21%) будет освящать пасхальные яйца и куличи.

Согласно результатам опроса, 11% респондентов пойдут на богослужение в пасхальную ночь.

По данным исследования, Пасху отметят более половины сограждан, являющихся приверженцами других религий, и более половины россиян, считающих себя неверующими.

В то же время 18% россиян не будут отмечать Пасху, среди православных эта доля составляет 8%, среди приверженцев других религий — 43%, среди неверующих — 42%.

«Обращают на себя внимание два наблюдения. Во-первых, поступательно с 2005 года увеличивается доля россиян, для которых важна именно религиозная традиция празднования Пасхи, в частности поход на службу. И, видимо, в этом году мы будем наблюдать если не рекордное за последние десять лет, то очевидно массовое скопление прихожан на службах», — заявил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 24 апреля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Русская линия

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