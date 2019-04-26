Несмотря на это, автокефалия на Украине не получила ощутимой поддержки среди православных, отметил Управляющий делами УПЦ…

В ПЦУ перешли всего 2 епископа Украинской Православной Церкви из 100 и 68 общин из 12 тысяч, заявил Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), добавив, что «это менее 1%», сообщает СПЖ.

По словам владыки, среди церковных людей на Украине автокефалия не нашла серьёзной поддержки. Зато предоставление Томоса раскольникам усилило преследования священников и прихожан УПЦ.

«Больно то, что необдуманный и поспешный шаг по линии дарования Украине автокефалии танком прошёлся по судьбам многих простых священников и верующих, которых сейчас избивают, изгоняют из храмов, всячески преследуют за то, что они желают оставаться верными своей Церкви и своей вере, — подчеркнул митрополит Антоний. — Безусловно, что их боль и их страдания ложатся тяжёлым грузом ответственности на плечи тех, кто инициировал и организовал всю эту авантюру с получением Томоса».

Ранее митрополит Антоний выразил надежду на то, что новый Президент Украины остановит дискриминацию УПЦ. Он также отмечал, что ни одна Поместная Церковь не признает ПЦУ.

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