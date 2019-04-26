Царь и великий князь всея Руси Борис Федорович Годунов родился около 1551 г. и происходил по родословцам от татарского мурзы Чета, в крещении Захарии, который выехал из Орды к великому князю московскому Ивану Даниловичу Калите и построил Костромской-Ипатьевский монастырь.

В 1560-х годах Борис начал службу при дворе Государя Ивана Грозного и вскоре сумел выделиться своим умом и сообразительностью. Около 1571 г. он упрочил свое положение при дворе женитьбой на дочери соратника Грозного Царя Малюты Скуратова-Бельского Марье Григорьевне. В 1578 г. Борис Годунов был уже кравчим, а когда в 1580 г. Иван IV выбрал сестру Бориса, Ирину, в супруги царевичу Федору, он был пожалован в бояре.

После смерти Ивана Грозного и восшествия на русский престол Государя Федора Иоанновича, боярин Годунов стал первым помощником Царя и фактически ведал всеми государственными делами. Деятельность правительства Годунова при этом была нацелена на всестороннее укрепление государственности. В области внутренней политики он уверенно опирался на массу мелкого служилого люда, составлявшего административный каркас государства, всемерно поддерживал взгляд на сословные и гражданские обязанности своих подданных как на религиозное служение и безусловно придерживался идеалов «симфонии властей» в отношениях с Русской Церковью. Благодаря его стараниям в 1589 году был избран на Руси первый русский Патриарх, которым стал митрополит Иов. В области внешней — он предпочитал войне средства мирные и ненасильственные, подняв тем не менее мощь России на невиданную высоту.

Продолжая политику Иоанна Грозного, Борис стремился на западе дать Руси выход к Балтийскому морю, на востоке и юго-востоке — укреплял границы, закреплял за державой недавно обретенные сибирские пространства.

Весьма примечательно восхождение на русский престол этого Государя. Когда в девятый день после кончины Царя Феодора Иоанновича (умер 7 января 1598 г.) было объявлено, что вдова его Ирина отказывается от царства и удаляется в монастырь, Россия оказалась перед труднейшим выбором. «Сия весть, — пишет Карамзин, — поразила Москву: святители, дума, сановники, дворяне, граждане собором пали пред венценосною вдовою, плакали неутешно, называли ее материю и заклинали не оставлять их в ужасном сиротстве; но царица, дотоле всегда мягко-сердая, не тронулась молением слезным».

Годунов же в это время заключился в монастыре с сестрою, плакал и молился с нею. Казалось, что он, подобно ей, отвергнул мир, величие и власть. Неоднократно он отказывался от Русского престола, и только после многочисленных молений и увещеваний дворянства и всего русского священства во главе с Патриархом Иовом Борис внял просьбам и дал согласие взойти на престол.

Царствование Бориса начиналось успешно. Однако вскоре разразились поистине страшные события. В 1601 шли долгие дожди, а затем грянули ранние морозы, что привело к неурожаю. В следующем году история повторилась. В стране начался голод, продолжавшийся три года. Цена хлеба увеличилась в 100 раз. Чтобы поправить положение, Борис запрещал продавать хлеб дороже определенного предела, даже прибегая к преследованиям тех, кто взвинчивал цены, но успеха не добился. Стремясь помочь голодающим, он не жалел средств, широко раздавая беднякам деньги. Но хлеб дорожал, а деньги теряли цену. Борис приказал открыть для голодающих царские амбары. Однако даже их запасов не хватало на всех голодных.

Люди начали думать, что это кара Божья, в народе возникло убеждение, что царствование Бориса не благословлено Богом, ему стали приписывать убийство царевича Дмитрия, свершившееся в 1591 году в Угличе. Русские люди с удивительной быстротой забыли все труды и старания Бориса. В стране начались народные бунты, ходили слухи, что настоящий царевич Дмитрий жив.

В начале 1604 было перехвачено письмо одного иноземца из Нарвы, в котором объявлялось, что у казаков находится чудом спасшийся Дмитрий, и Московскую землю скоро постигнут большие несчастья. Розыск показал, что самозванец бежавший в 1602 в Польшу Григорий Отрепьев, происходивший из галицких дворян.

16 октября 1604 Лжедмитрий с горсткой поляков и казаков двинулся на Москву. Даже проклятия Патриарха Иова не остудили обезумевшую народную толпу. В январе 1605 правительственные войска, тем не менее, разбили самозванца, который вынужден был уйти в Путивль. Но к Лжедмитрию стали стекаться казаки со всех окраин России.

В это время, 13 апреля 1605 г., Борис Годунов находился в Москве и был совершенно здоров. Однако, вскоре он почувствовал дурноту, ему стало хуже: из ушей и носа пошла кровь. Царь лишился чувств и вскоре умер, похоронили его в Кремлевском Архангельском соборе. Злые языки поносили Государя, говоря, что он якобы покончил с собой.

Судьба семьи оклеветанного Царя была очень печальна. Неблагодарные русские люди, поддавшиеся на обман Лжедмитрия, заживо растерзали сына Бориса молодого Царя Федора и убили его мать. В живых осталась лишь дочь Бориса Годунова Ксения — ее ждала безотрадная участь наложницы самозванца. Официально было объявлено, что Царь Федор и его мать отравились. Тела их выставили напоказ. Затем из Архангельского собора вынесли гроб Бориса и перезахоронили в Варсонофьевском монастыре близ Лубянки. Там же захоронили и его семью — без отпевания, как самоубийц.

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