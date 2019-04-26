Русская линия
Сводка новостей от 26 апреля 2019

В Чечне появится ещё один православный храм
Храм в честь святого благоверного великого князя Даниила Московского заложен на территории 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа…

Закладка храма Даниила Московского на территории воинской части в Грозном25 апреля 2019 года, в четверг Страстной седмицы, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам прибыл на территорию 46-й отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации в Грозном для участия в церемонии закладки капсулы в основание нового православного храма, сообщает Патриархия.Ru.

В торжественном мероприятии приняли участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров, муфтий ЧР Салах-хаджи Меджидов, командование войсковой части, духовенство.

На территории войсковой части планируется возведение храмового комплекса, который будет включать в себя православный храм в честь святого благоверного великого князя Даниила Московского, мечеть и общую парковую площадь. Завершить строительство предполагается к 9 мая 2020 года — к 75-летию Великой Победы.

Участники церемонии проследовали к месту первой закладки. Капсула, со специально вложенной в нее грамотой, была помещена в приготовленную для этого нишу, после чего каждый член делегации мастерком заполнил нишу цементным раствором. То же самое было осуществлено и на месте второй закладки.

По окончании церемонии состоялся краткий митинг. Генерал армии Виктор Золотов, в частности, отметил, что именно прочная духовная и нравственная опора помогала нашим предкам преодолевать трудности, жить и побеждать во славу Отечества. Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ подчеркнул, что подобный проект, в рамках которого на территории военной части построят и православный храм, и мечеть, реализуется впервые.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что храмовый комплекс призван стать символом единства народов и традиционных для нашего Отечества религий. Глава Чечни выразил благодарность Виктору Золотову за внимание к подразделениям, дислоцированным в республике.

В свою очередь владыка Варлаам поблагодарил Рамзана Кадырова за внимание к православным жителям Чеченской Республики, отметив, что это уже не первый храм, строящийся в регионе при поддержке его руководителя.

Муфтий ЧР Салах-хаджи Меджидов также подчеркнул, что сила граждан России — в их единстве, и выразил надежду, что новый храмовый комплекс послужит еще большему сплочению представителей двух религий.

Русская линия

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