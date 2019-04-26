Во время своего недавнего пастырского визита в Косово и Метохию Патриарх Сербский Ириней посетил великие святыни, расположенные в крае, а также большинство значимых населенных пунктов, где компактно проживают сербы. Он повсюду призывал свою паству к единству и храбрости в отстаивании своих интересов, сохранении домов и святынь, называя Косово и Метохию «Святой землей сербского народа», сообщает Православие.Ru.

В своих обращениях Патриарх коснулся и волнующей — в первую очередь косовских сербов — темы, связанной с планами так называемого разграничения Косово и Метохии, подразумевающего новое разделение между сербами и албанцами по неким этническим границам. Эта идея уже несколько лет озвучивается отдельными представителями сербских властей. Так, она неоднократно звучала из уст министра иностранных дел Ивицы Дачича, а совсем недавно о необходимости скорейшего разграничения заявил и нынешний министр обороны Александр Вулин.

Сербская Православная Церковь скептически смотрит на идею нового разграничения, считая, что это приведёт к катастрофическим последствиям и для сербов, живущих в Косово и Метохии, и для главных святынь сербской Церкви, расположенных в регионе.

Во время пребывания в Призрене Патриарх Ириней заявил буквально следующее: «То, что мы слышим сейчас о некоем разделении и некоем компромиссе, — с этим сербский народ никогда не согласится, а особенно сербский народ Косово и Метохии. И то, что могло бы быть наихудшим и самым пагубным для нас, — это если мы отречёмся от Косово и подарим его кому-то..»

Выступая в Косовской Митровице перед большим количеством граждан у храма святого Димитрия, Патриарх заявил, что именно они должны принять судьбоносное решение и остаться в Косово. Это и станет настоящим решением сербского народа, а не отдельных лиц.

Патриарх призвал сербов быть едиными и не покидать Косово и Метохию вопреки предложениям о разграничении или принятии компромиссного решения. «Об этом не говорят умные люди, этого не говорят сербы. Это говорят те, кто только носит сербское имя, а сами далеки от всего того, что сербское», — подчеркнул Патриарх.

«Мы за компромисс, но такой, при котором Косово и Метохия останутся частью Сербии, потому что это сербская земля и она не может стать чужой», — добавил он. Патриарх заключил, что «то, что подарено, — потеряно на все времена», но для любой оккупации может найтись решение. Это и есть чёткая позиция Сербской Православной Церкви, от которой она не отступит.

«Всеми возможными способами и дозволенными средствами мы будем бороться и убеждать тех, кто с такой легкостью делит и щедро дарит другим то, что им не принадлежит, чтобы они изменили своё мнение», — сказал Патриарх Ириней.

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