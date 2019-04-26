Делегация Фонда Андрея Первозванного уже выехала для этого в Иерусалим…

27 апреля 2019 года, в канун православной Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме в Москву к Пасхальному Патриаршему богослужению в Храме Христа Спасителя, сообщает сайт Фонда.

Возглавят делегацию председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и представитель Русской Православной Церкви викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Егорьевский Матфей.

Традиционно в состав делегации Фонда Андрея Первозванного войдут общественные и государственные деятели, священнослужители, деятели культуры, журналисты и бизнесмены. В общей сложности около 100 человек.

Принесение Благодатного огня в пределы Русской Православной Церкви осуществляется в рамках программы Фонда Андрея Первозванного «Просите мира Иерусалиму». Эта ежегодная миротворческая программа осуществляется с 2003 года. Важной составляющей этой инициативы является молитва о мире на Святой Земле. Делегация Фонда Андрея Первозванного вместе с Патриархом Иерусалимским молится о мире на Святой Земле. Молитва читается также в храмах Русской Православной Церкви.

Традиционно сотни верующих встречают делегацию в аэропорту Внуково, после чего развозят Благодатный огонь в храмы Москвы, Московской области и других регионов России.

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