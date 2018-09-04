Западные политики крайне сдержанно отреагировали на убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко, хотя, как известно, он был одним из подписантов Минских мирных договорённостей. Германия, в отличие от Франции, хоть как-то осудила это «насилие», однако призывов расследовать это преступление со стороны Запада никто не услышал.

Тем временем, в Германии гадают, к чему приведёт убийство Захарченко. При этом немецкие политологи считают, что смерть Захарченко усилит нестабильность в регионе, а Москве даст возможность направлять развитие событий на Донбассе в нужное ей русло, сообщает «Немецкая волна».

«Для минских договоренностей в конечном счёте ничего не поменяется», — уверен эксперт Германского общества внешней политики DGAP Штефан Майстер. Несмотря на то, что Захарченко был последним среди представителей Донбасса, чья подпись стояла под Минскими соглашениями, при этом он никогда не был тем, кто способствовал выполнению этих соглашений, напомнил Майстер: «Наоборот, скорее, он негативно относился к выполнению Минских соглашений».

Первым последствием смерти Захарченко станет непредсказуемость в регионе, уверен немецкий политолог. «Меня больше интересует вопрос, кто теперь управляет в частности ДНР и в каком направлении теперь будут двигаться эти регионы», — говорит Майстер. По его наблюдению, внутренние структуры донбасских объединений в такой ситуации не стабилизируются, а, наоборот, ослабляются: «Идёт постоянная борьба за власть».

В первое время возникнет вакуум, который придётся заполнить сторонам конфликта, объясняет Штефан Майстер: ДНР потеряло дееспособное руководство, Киев — персонифицированного врага, Запад — представителя, с которым можно было решать практические вопросы.

Историк и эксперт по Украине Вильфрид Йильге предлагает поразмышлять о том, что факт убийства даёт руководству России. Кремль, по его мнению, располагает сегодня двумя вариантами развития ситуации в регионе.

«Россия может использовать смерть Захарченко как предлог, чтобы не вести переговоры в „нормандском формате“», — заявил эксперт. Это, по его словам, развяжет Москве руки перед приближающимися выборами президента Украины — как для попыток влияния на пророссийских граждан Украины, так и для дестабилизации обстановки в самой стране.

Йильге считает, что есть ряд индикаторов, которые говорят о том, что дальнейшая дестабилизация со стороны России возможна: «Одним из индикаторов являются новые поставки вооружений для сепаратистов, о которых в середине августа сообщила миссия ОБСЕ. Второй индикатор — милитаризация и дестабилизация ситуации в Азовском море после открытия незаконно построенного Россией Крымского моста».

Речь идёт о том, что российские силовики останавливают и проверяют корабли, двигающиеся в украинские порты Мариуполя и Бердянска. Однако, немецкие эксперты в данном случае переворачивают всё с ног на голову, ведь именно Украина всеми способами провоцировала Россию на реакцию в Азовском море своими действиями против российских судов. Так что можно считать данные аргументы очень слабыми.

Вторым возможным вариантом развития событий после смерти Захарченко, по мнению немцев, может стать попытка Москвы ослабить санкционный режим благодаря более активному, чем раньше, участию в переговорах в «нормандском формате» и попытке реально сдвинуть минский процесс с мертвой точки.

В этой связи Вильфрид Йильге обратил внимание на то, что Россия может быть заинтересована в ослаблении санкций, так как переживает экономические и социальные трудности. Индикатором в поддержку подобного развития событий служит, по мнению Йильге, и тот факт, что Кремль не поддерживал Захарченко в желании провести в ноябре выборы в ДНР: «В рамках минского процесса они были бы незаконны и представляли бы угрозу для него», — говорит немецкий политолог.

Возможно, Захарченко не являлся больше подходящим партнёром для Москвы, но «остаётся вопрос: зачем тогда полностью убирать его?», — замечает Вильфрид Йильге. В этой связи эксперт не исключил, что убийство могло быть инсценировано, чтобы дать Москве «предлог для изменений в управлении республиками» или «возможность сделать новые шаги по дестабилизации обстановки».

Предположения о том, что к убийству Захарченко были причастны украинские спецслужбы или военные Украины немецкие эксперты даже не рассматривают. Они априори считают, что Украина делает всё возможное для того, чтобы выполнить Минские соглашения, а Россия постоянно строит каверзные планы. Для Европы это, возможно, так и есть, однако, не учитывать при анализе все варианты развития событий — это заранее обрекать себя на провал. Ведь, как известно, украинские политики не меньше Захарченко не хотят выполнять Минские соглашения, и им в первую очередь выгодно, если на подконтрольных Донецку и Луганску территориях начнётся беспорядок, политические грызня и шатание.

Русская линия