Русская линия
Сводка новостей от 4 сентября 2018

Протоиерей Николай Данилевич: «Константинопольский Патриарх является первым по диптихам, но не является Папой Римским для нас»
Ключ к решению украинской церковной проблемы — находится не в Константинополе и не в Москве, он находится на Украине и частности в Киеве, заявил замглавы ОВЦС УПЦ…

Протоиерей Николай ДанилевичЗаместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в комментарии для Информационно-просветительского отдела УПЦ заявил, что Константинополь не сможет решить украинской церковной проблемы, если даст Томос раскольникам. Более того, ситуация от этого только усугубится.

«Автокефалия предоставляется с согласия всех Поместных Православных Церквей. И это логично. Если Константинополь примет определённое решение, то его должны признать все Поместные Православные Церкви. Нужна, скажем так, ратификации всеми Поместными Православными Церквями. Поэтому нет смысла одной Церкви принимать определённое решение, зная заранее, что другие Церкви его могут не признать. Это глупо», — заявил священник.

Отец Николай обратил внимание, что в мировом Православии все Предстоятели равны между собой. «Константинопольский Патриарх является первым по диптихам, но он не является Папой Римским для нас. В Католической Церкви Папа Римский решает всё один и с его решениями все соглашаются. У нас не вертикальная система принятия решений, а горизонтальная. Поэтому любые из них должны быть согласованы со всеми Поместными Церквами, иначе это может повлечь определённые разделения вплоть до прекращения Евхаристического общения», — заявил представитель УПЦ.

«Насколько мне известно, никто не хочет создать проблем, а хотят помочь решить проблемы. Об этом говорил в частности митрополит Галльский Эммануил, который примерно так сказал: „мы не хотим создать ещё один раскол, а хотим помочь преодолеть тот раскол и присоединить всех, объединить всех“. Поэтому вопрос Томоса сам по себе не решает всех вопросов», — отметил отец Николай.

«Позиция нашей Церкви заключается в том, что нужно найти внутреннее единство, а для этого нужно вести диалог, конечно, учитывая церковные каноны. Ключ к решению украинской церковной проблемы — находится не в Константинополе и не в Москве, он находится на Украине и частности в Киеве. Почему? Потому, что сама проблема возникла не в Константинополе и не в Москве, проблема возникла здесь. Например, мы хотим, чтобы Украина в политических процессах была субъектом. Однако в церковном отношении она становится объектом, а не субъектом этих процессов. Решение должно быть принято здесь, примирение должно быть здесь. Мы видим, с какой агрессией захватывались наши храмы на Западе Украины. Примерно 40 храмов было захвачено. Мы знаем, как люди относятся друг к другу, и это есть проблема», — заявил представитель УПЦ.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Архангельске почтили память жертв большевицких репрессий
​​​​​​​По Северной Двине состоялся водный Крестный ход с посещением мест массовых расстрелов ни в чём неповинных русских людей...

Многодетные матери впервые смогут воспользоваться пенсионными льготами в 2021 году
Льгота по досрочному выходу на пенсию будет распространяться на женщин как с родными, так и с приёмными детьми...

Трампу ничего не остаётся, как делать громкие заявления
Россия, Иран и Сирия готовят крупную военную операцию в последнем оплоте сирийских исламистов — провинции Идлиб...

Протоиерей Николай Данилевич: «Константинопольский Патриарх является первым по диптихам, но не является Папой Римским для нас»
Ключ к решению украинской церковной проблемы — находится не в Константинополе и не в Москве, он находится на Украине и частности в Киеве, заявил замглавы ОВЦС УПЦ...

Последствия проевропейского майдана
Украинцы решили не дожидаться, когда на Украине станет так, как в Европе, и массово выезжают на жительство в соседние европейские страны...

Почему Константинопольский Патриархат разрешил священников-двоежёнцев
Не имея реальной паствы и имея острый дефицит священства, Константинополь пошёл на это скандальное решение...

В Германии гадают, кто и зачем убил Александра Захарченко
Немецкие эксперты считают, что убийство главы Донецкой народной республики «развязало руки Москве»...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти священномученика епископа Макария (Гневушева) и писателя И.С.Тургенева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика