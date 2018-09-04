Ключ к решению украинской церковной проблемы — находится не в Константинополе и не в Москве, он находится на Украине и частности в Киеве, заявил замглавы ОВЦС УПЦ…

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в комментарии для Информационно-просветительского отдела УПЦ заявил, что Константинополь не сможет решить украинской церковной проблемы, если даст Томос раскольникам. Более того, ситуация от этого только усугубится.

«Автокефалия предоставляется с согласия всех Поместных Православных Церквей. И это логично. Если Константинополь примет определённое решение, то его должны признать все Поместные Православные Церкви. Нужна, скажем так, ратификации всеми Поместными Православными Церквями. Поэтому нет смысла одной Церкви принимать определённое решение, зная заранее, что другие Церкви его могут не признать. Это глупо», — заявил священник.

Отец Николай обратил внимание, что в мировом Православии все Предстоятели равны между собой. «Константинопольский Патриарх является первым по диптихам, но он не является Папой Римским для нас. В Католической Церкви Папа Римский решает всё один и с его решениями все соглашаются. У нас не вертикальная система принятия решений, а горизонтальная. Поэтому любые из них должны быть согласованы со всеми Поместными Церквами, иначе это может повлечь определённые разделения вплоть до прекращения Евхаристического общения», — заявил представитель УПЦ.

«Насколько мне известно, никто не хочет создать проблем, а хотят помочь решить проблемы. Об этом говорил в частности митрополит Галльский Эммануил, который примерно так сказал: „мы не хотим создать ещё один раскол, а хотим помочь преодолеть тот раскол и присоединить всех, объединить всех“. Поэтому вопрос Томоса сам по себе не решает всех вопросов», — отметил отец Николай.

«Позиция нашей Церкви заключается в том, что нужно найти внутреннее единство, а для этого нужно вести диалог, конечно, учитывая церковные каноны. Ключ к решению украинской церковной проблемы — находится не в Константинополе и не в Москве, он находится на Украине и частности в Киеве. Почему? Потому, что сама проблема возникла не в Константинополе и не в Москве, проблема возникла здесь. Например, мы хотим, чтобы Украина в политических процессах была субъектом. Однако в церковном отношении она становится объектом, а не субъектом этих процессов. Решение должно быть принято здесь, примирение должно быть здесь. Мы видим, с какой агрессией захватывались наши храмы на Западе Украины. Примерно 40 храмов было захвачено. Мы знаем, как люди относятся друг к другу, и это есть проблема», — заявил представитель УПЦ.

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