Разругавшись с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, США потеряли серьёзного союзника в регионе и теперь, когда Сирия, Россия и Иран, собираются провести масштабную военную операцию в последнем оплоте сирийских исламистов и «умеренных оппозиционеров» — провинции Идлиб, Дональду Трампу ничего не остаётся, как выступать с громкими заявлениями.

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Россияне и иранцы сделают большую гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться», — написал Трамп у себя в Твиттере.

Чтобы подкрепить свою позицию, США направили в Средиземное море флот, заранее заявляя о том, что войска Асада могут применить химическое оружие, а значит, на Сирию вновь обрушится ракетный удар США. Однако, эксперты сходятся во мнении, что очередная атака США не принесёт им никакого существенного результата. Без войск на земле наступление сирийской армии на Идлиб остановить будет практически невозможно.

Вообще провинция Идлиб — это клубок противоречий, где сплелись интересы Турции (провинция граничит с Турцией и здесь присутствуют туркоманы, которых турки всегда защищают), США (с их «умеренной оппозицией»), России и Ирана, которые поддерживают президента Сирии Башара Асада. В любой другой момент США и Турция были бы в этой ситуации союзниками, однако, на фоне угроз со стороны США из-за покупки российских ПВО С-400 и американских санкций, обваливших турецкую лиру, Эрдоган не спешит протестовать против готовящейся операции.

Более того, есть предположения, что Анкара и Москва могут договориться действовать в регионе сообща и разделить провинцию на зоны влияния, выдавив оттуда исламистов и проамериканскую «умеренную оппозицию».

Русская линия