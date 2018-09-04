Русская линия
Сводка новостей от 4 сентября 2018

В Архангельске почтили память жертв большевицких репрессий
​​​​​​​По Северной Двине состоялся водный Крестный ход с посещением мест массовых расстрелов ни в чём неповинных русских людей…

Крестный ход в память жертв большевицких репрессий в Архангельской областиКрестный ход в память о жертвах советских репрессий прошёл на катерах по акватории Северной Двины недалеко от Архангельска. Возглавил группу крестоходцев настоятель Успенского храма в деревне Новинки (Приморский район) иерей Владимир Логинов, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Из Новинок богомольцы по реке добрались до острова Ельничный. Протяженность водного пути составила около 20 километров. На острове в 30-е годы массово расправлялись с заключёнными Холмогорского концентрационного лагеря. Сейчас там установлен Поклонный крест с краткой надписью: «Расстрелянным в 1925 году», около которого священник совершил литию по невинно убиенным русским людям.

Затем паломники отправились к острову Красному, вблизи деревни Бабонегово. В начале XX века это место было самым глубоким на Северной Двине, именно здесь советские власти топили в реке узников ГУЛАГа полными баржами. В бабонеговоской яме (так в народе называют это место) крестоходцы опустили на воду венок из цветов, а у Поклонного креста на острове Красный помолились об утопленных.

Последней точкой маршрута стал Поклонный крест у Никольского храма в Лявле. «Здесь, за церковью, проводились расстрелы в 1928 —1932 годах. Также убийства происходили в Зачапино, Ершовке, по дороге в деревню Трепузово», — рассказал священник.

По словам отца Владимира, Крестный ход дал возможность особым образом почтить память новомучеников. «За то, что мы сегодня живём и прославляем Господа, мы должны быть благодарны этим людям, светлым душой и крепким верой. Радостно, что с нами много детей, будет кому хранить эту память после нас», — отметил отец настоятель.

Русская линия

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