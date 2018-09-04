Украинцы решили не дожидаться, когда на Украине станет так, как в Европе, и массово выезжают на жительство в соседние европейские страны…

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV вынужден был признать, что ситуация с оттоком населения за границу на Украине просто катастрофическая. По его словам, из страны ежегодно выезжают около миллиона украинцев и подобная ситуация может сохраниться в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что, по последним данным, в одной только Польше проживают около полутора миллионов выходцев с Украины.

Ранее опрос, который провела социальная группа «Рейтинг», показал, что почти треть населения страны хотела бы эмигрировать. По данным исследования, чаще всего о желании переехать за границу высказывались молодые респонденты до 35 лет.

На Украине в последние годы наблюдается естественная убыль населения. По данным Государственной службы статистики, за 2017 год население страны сократилось на 200 тысяч человек и составило 42,38 миллиона.

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, украинцы не эмигрируют, а «просто путешествуют». Тем не менее, он признался, что хотел бы возвращения этих граждан обратно в страну.

В свою очередь, генерал украинской армии, бывший председатель СВР Николай Маломуж отметил, что утечка трудоспособного населения принимает масштабы национальной трагедии. По его мнению, люди уезжают из-за отсутствия перспектив и свободного развития бизнеса в стране.

Проевропейская пропаганда в СМИ и тяжёлые экономические последствия последнего майдана привели к тому, что украинцы больше не хотят ждать, когда на Украине наступит «европейская жизнь» и массово выезжают за границу не только на заработки и для путешествий, но на постоянное место жительство. Причём столь массовый отток населения из страны происходит, несмотря на противодействие стран ЕС.

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