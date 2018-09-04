Монашествующие Святой Горы Афон, которая находится в юрисдикции Константинопольского Патриархата, ранее были крайне недовольны экуменическими контактами Константинопольского Патриарха Варфоломея с католиками и прочими иноверцами, однако, терпели подобного рода поведение. Теперь Константинополь разрешил служить в храмах священникам-двоежёнцам и противостать этому решению может только Святая Гора, считающаяся оплотом консерватизма и канонического Православия.

Паствы у Константинопольского Патриарха практически нет, а та, что есть, находится далеко в США или Европе. Потому ожидать, что это решение вызовет протесты среди верующих Константинопольского Патриархата, не стоит.

Все Поместные Православные Церкви во время подготовки к Всеправославному Собору отвергли это нововведение, предлагавшееся Константинополем для утверждения во всём православном мире. В отличие от Патриарха Варфоломея, у большинства Предстоятелей Поместных Церквей есть реальные пасомые, и они понимают, что принять такое решение, конечно, можно, но это вызовет возмущение и недоверие к духовенству среди верующих, а потому категорически отвергают саму такую возможность.

Ещё один аспект, который сделал для Константинополя довольно простым принятое решение, — это острый дефицит священства. Греки — люди церковные и весьма богобоязненные, не даром именно греческое монашество населяет Афон, но переоценивать их религиозность в основной своей массе не стоит. Об этом свидетельствует приход к власти в Греции атеиста Алексиса Ципраса, который не только победил на выборах, но судя по всему, может надолго задержаться у власти.

Кроме того, в Греции есть своя Элладская Православная Церковь, и потому у Константинополя возникают серьёзные проблемы с кандидатами в священники, которые вынуждены вести довольно скромный образ жизни в Европе и США. Находясь далеко от своего епископа, они также гораздо проще отступают от нравственных норм, приличных священству.

Таким образом, Константинопольский Патриархат принимает подобного рода скандальные решения, исходя из реалий своей во многом «виртуальной» церковной жизни, а отнюдь не по тому, что Патриарх Варфоломей принципиальный модернист. Но правда также состоит в том, что большинство Поместных Православных Церквей живут своей, волне полноценной церковной жизнью и не испытывают тех проблем, которые есть у Константинополя. А потому Патриарх Варфоломей вскоре может со своими нововведениями оказаться один в православном мире.

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