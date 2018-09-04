Льгота по досрочному выходу на пенсию будет распространяться на женщин как с родными, так и с приёмными детьми…

Матери трёх или четырёх детей, согласно инициативе Президента России, смогут выйти на пенсию на три или четыре года раньше общего пенсионного возраста, а женщины, родившие пятерых детей, будут получать пенсию в прежние сроки, то есть на 10 лет раньше, чем все остальные. Первыми льготой смогут воспользоваться женщины 1965−1966 годов рождения, сообщает РБК.

«Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, то есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться, как сейчас: они смогут выходить на пенсию в 50 лет» — так сформулировал президент Владимир Путин одно из своих предложений по смягчению пенсионной реформы правительства. Формулировка оставляла неопределенность, как право на досрочный выход на пенсию будет применяться в переходный период постепенного увеличения пенсионного возраста женщин.

Досрочный выход на пенсию будет считаться от 60 лет, то есть от окончательного пенсионного возраста женщин, — не от переходного начиная с 56 лет, сообщили в секретариате заместительницы главы правительства Татьяны Голиковой.

Женщины, родившие трёх или четырех детей, получат право выходить на пенсию в возрасте 57 или 56 лет соответственно. Таким образом, впервые льгота будет предоставлена женщинам 1965 года рождения, у которых четверо детей: они смогут выйти на пенсию в 2021 году — на год раньше сверстниц, у которых меньше четырёх детей.

Следующими смогут воспользоваться льготой женщины 1966 года рождения с четырьмя детьми — в 2022 году; затем женщины того же года рождения, но с тремя детьми — в 2023 году, и так далее.

По данным правительства, общее количество женщин с тремя-четырьмя детьми, которые смогут выходить на пенсию досрочно, в период до 2024 года включительно оценивается примерно в 760 тысяч человек. В 2025—2035 годах численность таких матерей составит 2,5 млн. Льгота по досрочному выходу на пенсию будет распространяться на женщин как с родными, так и с приёмными детьми.

По действующему законодательству матери пятерых и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет при условии наличия трудового стажа не менее 15 лет. Это положение закона не меняется. По словам Голиковой, в России сейчас 7,5 тыс. женщин, у которых пять или более детей, и они смогут выйти на пенсию досрочно в 2019 году.

Русская линия