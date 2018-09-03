ОВЦС Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион" class="post_img" src="/images/2010/17292.jpg" style="width: 300px; height: 190px; float: right; margin: 4px 10px;" />Действия украинских властей, грубо вмешивающихся в церковные дела Украинской Православной Церкви, и потакание им Константинопольского Патриархата может привести к весьма печальным и непредсказуемым последствиям, вплоть до раскола всего мирового Православия. Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» в очередной раз заявил председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион, сообщает Интерфакс.

По его словам, борьба за автокефалию является политическим проектом, призванным поднять рейтинг нынешнего руководства Украины, однако она может привести к религиозной войне в стране и самым ужасным результатам.

«В данном случае, конечно, мы должны понимать, что у действующей власти в Украине осталось полгода до следующих выборов, никаких реальных успехов нет, экономическая ситуация тяжёлая, политическая ситуация крайне нестабильная, недовольство народа растёт, и нужен какой-то громкий успех для того, чтобы поднять свой рейтинг. И вот решили взяться за это дело — довести до конца тот проект, который был начат раскольниками четверть века назад и который не имел никакого успеха», — заявил митрополит Иларион.

Он отметил, что политическая власть очень часто вмешивается в церковные вопросы, и, когда такое вмешательство происходит, это очень часто наносит вред Церкви. «Если, не дай Бог, произойдёт такое развитие событий, о котором некоторые мечтают (..) то есть предоставить Томос, объявить автокефалию, то это значит, что большинство церковного народа эту автокефалию не примет, ее примет, может быть, какая-то горстка раскольников — тем самым раскол будет легитимизирован. Это нанесет большой удар по православию в Украине — по сути дела, создастся еще один раскол, а самое главное — что это расколет все тело мирового православия», — подчеркнул владыка.

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