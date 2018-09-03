Ранее святыне поклонились более 60 тысяч верующих в Екатеринбурге…

2 сентября 2018 года в Красноярск из Екатеринбурга был принесён ковчег с десницей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, сообщает Патриархия.Ru.

С 30 августа по 2 сентября 2018 года в Екатеринбурге деснице святителя поклонились более 60 тысяч человек — паломники из уральской столицы, городов Екатеринбургской митрополии и разных уголков нашей страны.

В своем архипастырском слове в ходе ночной Божественной литургии 2 сентября, которая завершала пребывание святыни на Урале, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поблагодарил всех, кто в эти дни приходил в Храм на Крови, поблагодарил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Нектария, благословивших принесение мощей святителя Спиридона в Россию и, в частности, Екатеринбург, и организации, содействовавшие этому.

«Пусть в наших сердцах всегда останется память об этих добрых днях, проведенных с этим угодником Божиим», — заключил митрополит Кирилл.

По завершении ночной литургии ковчег с мощами отбыл в Красноярск. Встречу святыни и молебное пение перед ковчегом в здании аэропорта возглавили митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, епископ Канский и Богучанский Филарет и епископ Енисейский и Лесосибирский Никанор. Иерархам сослужили настоятели красноярских храмов и клирики Красноярской митрополии.

Ковчег с мощами святого Спиридона также встречали глава города Красноярска Сергей Еремин, начальник Управления общественных связей губернатора Красноярского края Роман Баринов, депутат краевого Законодательного собрания Вера Оськина, представители региональных и муниципальных органов власти, верующие красноярцы. На церемонии присутствовал председатель Попечительского совета Благотворительного фонда имени святого равноапостольного князя Владимира, который организует прибытие святыни в Россию, уроженец Красноярска Евгений Ананьин.

На церемонии встречи митрополит Пантелеимон вручил епископу Филарету почётный знак «Медаль архимандрита Антонина (Капустина)» в рамках празднования в Красноярске 120-летия Императорского палестинского православного общества.

Затем архиереи и духовенство совершили молебен у святыни на набережной Енисея в районе Стрелки, на месте возрождения Богородице-Рождественского кафедрального собора. За богослужением владыка Пантелеимон пронес святыню вокруг поклонного креста на месте возрождения исторического кафедрального собора, благословив город Красноярск и его жителей.

На Стрелке святителю Спиридону вознесли молитвы около сотни верующих красноярцев. Событие освещали корреспонденты краевых СМИ.

Затем ковчег доставили в Покровский кафедральный собор, где он по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет находиться до 17.00 4 сентября.

Русская линия