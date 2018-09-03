Русская линия
Сводка новостей от 3 сентября 2018

Константинополь пошёл по пути модернизма
Греческие архиереи разрешили своим священникам повторный брак, против чего при подготовке Всеправославного Собора выступали все Поместные Церкви…

Константинопольский Патриарх ВарфоломейКонстантинопольский Патриархат без оглядки на мнение других Поместных Православных Церквей принял резонансное решение о допущении второбрачия священства, что грубо нарушает древний канонический порядок Православной Церкви.

Второбрачие будет допустимо только в двух случаях если священник овдовел или его супруга сама развелась или ушла от него, сообщает Интерфакс-Религия со ссылкой на греческое агентство церковных новостей «Ромфеа».

При этом в принятом документе отмечено, что разрешение на второй брак не будет дано, если священник сам оставляет супругу и хочет жениться на другой. Каждый такой случай должен рассматриваться епархиальным архиереем особо.

Решение о второбрачии священников Константинопольский Патриархат предлагал принять ещё в 2016 году на Критском Соборе, однако все Поместные Православные Церкви тогда выступили против. В итоге Константинополь единолично пошёл по пути модернизма и самостоятельно ввёл эту норму.

Согласно церковным правилам, священник может жениться только один раз и до принятия сана. Если же что-то не складывается с супругой, то он либо принимает обет безбрачия и продолжает служить, либо становится монахом, либо оставляет священство и женится второй раз.

Русская линия

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Константинополь пошёл по пути модернизма
Греческие архиереи разрешили своим священникам повторный брак, против чего при подготовке Всеправославного Собора выступали все Поместные Церкви...
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