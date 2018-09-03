|Сводка новостей от 3 сентября 2018
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Святейший Патриарх Кирилл: «Духовное единство Святой Руси разорвать невозможно»
Митрополит Волоколамский Иларион: Если украинские раскольники получат Томос об автокефалии — это приведёт к расколу всего мирового Православия
Церковь собирает средства на борьбу с абортами. Власти выделяют деньги на их производство
Десница святителя Спиридона Тримифунтского принесена в Красноярск
Анна Кузнецова: «Как бы у нас с вами не ужесточали законодательство, это не гарантирует отсутствие преступлений»
Константинопольский Патриархат хочет присвоить себе единоличное право предоставлять автокефалию