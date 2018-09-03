Греческие архиереи разрешили своим священникам повторный брак, против чего при подготовке Всеправославного Собора выступали все Поместные Церкви…

Константинопольский Патриархат без оглядки на мнение других Поместных Православных Церквей принял резонансное решение о допущении второбрачия священства, что грубо нарушает древний канонический порядок Православной Церкви.

Второбрачие будет допустимо только в двух случаях если священник овдовел или его супруга сама развелась или ушла от него, сообщает Интерфакс-Религия со ссылкой на греческое агентство церковных новостей «Ромфеа».

При этом в принятом документе отмечено, что разрешение на второй брак не будет дано, если священник сам оставляет супругу и хочет жениться на другой. Каждый такой случай должен рассматриваться епархиальным архиереем особо.

Решение о второбрачии священников Константинопольский Патриархат предлагал принять ещё в 2016 году на Критском Соборе, однако все Поместные Православные Церкви тогда выступили против. В итоге Константинополь единолично пошёл по пути модернизма и самостоятельно ввёл эту норму.

Согласно церковным правилам, священник может жениться только один раз и до принятия сана. Если же что-то не складывается с супругой, то он либо принимает обет безбрачия и продолжает служить, либо становится монахом, либо оставляет священство и женится второй раз.

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