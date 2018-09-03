Русская Православная Церковь продолжает бороться массовыми абортами в нашей стране, и пока российские чиновники выделяют деньги на бесплатные аборты из госбюджета, верующие собирают средства, чтобы помочь беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла сбор средств был приурочен к Международному дню защиты детей и прошел во всех российский храмах Русской Православной Церкви.

Собранные средства в размере 38 млн рублей на конкурсной основе распределит Синодальный отдел по благотворительности — они будут направлены на создание домов для мам, церковных центров гуманитарной помощи, центров защиты материнства. Положение и условия конкурса будут опубликованы в ближайшее время на официальном сайте Синодального отдела по благотворительности, сообщает Диакония.Ru.

Это уже второй за последние годы общероссийский сбор средств на помощь женщинам в кризисной ситуации. Предыдущий сбор средств, в 2016 году, также был приурочен к Дню защиты детей и проходил во всех российских храмах по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. По итогам сбора Синодальный отдел по благотворительности организовал открытый конкурс, благодаря которому были созданы 100 новых церковных центров гуманитарной помощи в 89 епархиях. В них беременные и женщины с детьми в кризисной ситуации могут бесплатно получить кроватки, коляски, предметы гигиены, продукты, одежду для себя и для ребенка.

«Несмотря на позитивные изменения за последние годы, в России до сих пор совершается огромное число абортов. Многие женщины говорят, что идут на аборт из-за материальных трудностей. Но мы ответственно заявляем, что готовы помочь каждой женщине и сделать все возможное, чтобы она не совершала аборт, — заявила руководительница направления защиты материнства Синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина. — Уже сейчас при участии Церкви по всей стране от Калининграда до Петропавловска-Камчатского создано 57 приютов для мам, работает больше 160 церковных центров гуманитарной помощи. И мы будем дальше эту работу развивать, именно для этого был нужен новый всероссийский сбор средств. Мы надеемся, что таких центров помощи будет становиться больше, и мы сможем спасти от убийства еще больше нерожденных детей».

По данным Минздрава России, в 2017 году в России было совершено 627,1 тысяч абортов. Практически все они оплачивались государством. Ежегодно государство тратит на аборты около 10 миллиардов рублей.

Русская линия