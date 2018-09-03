Анна Кузнецова: «Как бы у нас с вами не ужесточали законодательство, это не гарантирует отсутствие преступлений»

Ужесточение наказания для подростков за преступления, о котором заговорили после гибели инвалида в результате избиения в Свердловской области, не приведёт к снижению преступности, заявила уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова, выступив против подобного рода инициатив, сообщает РИА Новости.

«Как бы у нас с вами не ужесточали законодательство, это не гарантирует отсутствие преступлений. Самая главная гарантия — это работа каждого из нас. Это работа систем профилактики, это работа каждого взрослого, который находится рядом с этим ребёнком, безусловно, работа с семьёй. Нет лёгких решений. Усиление или ужесточение ответственности, оно, к сожалению, не прекратит преступлений», — сказала Кузнецова журналистам в ходе своей поездки в Великий Новгород.

Она сообщила, что «эти дети не были ни чем заняты», и в ходе расследования «будут отмечены те взрослые, которые в силу своих профессиональных обязанностей недосмотрели». Детская правозащитница отметила, что данные статистики говорят об омоложении преступности и росте тяжёлых и средней тяжести преступлений, организованных группой лиц.

«Сегодня мы, безусловно, изучаем причины. Это не первое преступление, которое совершают несовершеннолетние. Это говорит о том, что мы должны максимально усиленно работать на опережение, на профилактику. Мы целый комплекс мер представили в правительство, и, в том числе, квалификационные требования, профессиональный стандарт для комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы те документы, те акты, которые выписываются, решения, принимающиеся комиссией, были не формальны, а максимально действенны», — отметила Кузнецова.

Здесь же следует обратить внимание, что Следственный комитет в настоящее время продолжает требовать вновь ввести уголовную ответственность за побои в семье, считая, что недавняя декриминализация этого рода преступлений и перевод их из разряда уголовных в разряд административных дел, якобы приводит к росту избиений в семье.

Однако, нельзя не согласиться с Анной Кузнецовой. Проблема подростковой преступности и побоев в семье кроется отнюдь не в отсутствии сурового наказания за подобного рода преступления. Причина гораздо глубже — в неудовлетворительной нравственной атмосфере российского общества.

Русская линия