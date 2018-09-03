Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 2 сентября 2018 года совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля и в своей проповеди коснулся вопроса притязаний Константинопольского Патриархата на территорию современной Украины и попытки разделить русское и украинское Православие, сообщает ТАСС.

Его Святейшество напомнил, что в XV веке «западные епархии, расположенные на территории нынешней Литвы, Белоруссии и Украины оказались отторгнуты от Руси — там либо напрямую была установлена уния, либо им было разрешено оставаться православными, но при этом запрещалось поминать имя митрополита Московского и всея Руси». Это случилось после того, как в 1439 году Константинопольский Император и Патриарх под предлогом защиты от надвигающейся турецкой угрозы, приняли унию с Католической церковью, рассчитывая на вооруженную помощь Запада. Русский Государь и подавляющее большинство русского духовенства не поддержали отход от Православия, однако уния продолжала насаждаться в западных областях Руси.

«Духовная связь с этими епархиями всегда сохранялась, и когда уже при Государе Алексее Михайловиче усилиями Патриарха Московского и всея Руси Никона происходит в 1654 году воссоединение Украины с Россией, то вновь наши братья, отторгнутые тяжкими историческими обстоятельствами, входят в общение с градом Москвой. Совсем скоро, в 1686 году Константинопольский Патриарх Дионисий передает Московскому Святителю все права на юрисдикцию над Украинской землей. И произошло не только воссоединение политическое Украины с Россией, но и церковное объединение, восстановление единства, которое имело огромное значение для спасения Православия в западных и юго-западных епархиях», — пояснил Патриарх Кирилл.

«Сегодня, когда раздаются разговоры о том, что нужно снова оторвать православную Украину от Русской Церкви — ничего нового не происходит. <…> Но ведь тогда это не получилось — и не получилось не потому, что определенные политические силы так предопределяли, а потому, что духовное единство Святой Руси разорвать невозможно», — подчеркнул Предстоятель.

По его словам, «единство Церкви — это и поныне великое достояние, определяющее духовный путь народов всея Руси», если оно будет разорвано, «то неизвестно, что будет вообще с Православной Церковью».

Русская линия